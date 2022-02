Yesilova kontert Mosch: Traditionsduell zwischen Siegen und Wattenscheid endet remis

Obwohl über weite Teile tonangebend kam die SG Wattenscheid 09 im Traditionsduell bei den Sportfreunden Siegen nicht über ein Remis hinaus. Das nutzte der ASC Dortmund um sich Rang drei zu schnappen.

Für die Sportfreunde Siegen und die SG Wattenscheid 09 stand am Samstag das erste Pflichtspiel im Jahr 2022 auf dem Programm. Der Gast aus Wattenscheid übernahm mit Anpfiff zunächst die Kontrolle über das Spielgeschehen im Leimbachstadion. Trotz zahlreicher guter Gelegenheiten, belohnen konnte sich die Britscho-Elf für ihren engagierten Auftritt im ersten Durchgang nicht. Und die Gastgeber? Die tauchten nach einem Standard erstmals kurz vor der Pause gefährlich vor dem Wattenscheider Tor auf. Josts Freistoß landete vorbei an Freund und Feind letztlich aber neben dem Tor. Die zweite Halbzeit startete wie die erste. Die SGW spielte munter nach vorne, hatte ihre Möglichkeiten, schaffte es aber nicht den Ball im Siegener Kasten unterzubringen. Die Sportfreunde witterten nun ihre Chance auf Zählbares und wurden mutiger. Mosch bestrafte auf Vorarbeit von Nebi, der den Ball punktgenau auf den Scheitel seines Mitspielers flankte, in der 78. Minute die mangelhafte Chancenverwertung der Gäste mit dem 1:0. Keeper Staudt war machtlos. Angestachelt durch die Führung der Hausherren, stellte aber auch Wattenscheid sein Visier nun korrekt ein. Yildiz bediente Yesilova nur zwei Minuten nach der Siegener Führung und der traf ebenfalls mit dem Kopf. Beim Remis blieb es auch, denn in der Schlussphase kam kein Team mehr zwingend vor das gegnerische Tor. Die Sportfreunde Siegen rangieren nun vier Punkte vor dem Trennstrich. Die SG Wattenscheid büßt Rang drei ein, weil der ASC Dortmund bei Schlusslicht Westfalia Herne 4:2 schlug.

In einer wilden Anfangsphase mit insgesamt vier Treffer brachte Podehl (7.) die Gäste nach einem Querpass in Führung. Yilmaz (10.) konterte aber umgehend für die Heimelf mit einem satten Pfund aus 17 Metern ins rechte Eck. Wiederum nur drei Minuten später landete ein Eckball bei Werlein, der ungehindert einschob. Den Schlusspunkt der ereignisreichen ersten Minuten setzte Koymali (17.), der nach einem Freistoß blank vor Roll auftauchte. Podehl (33.), der einen Elfmeter sicher einschob, brachte mit seinem zweiten Treffer den Dortmundern jedoch noch vor der Pause die dritte Führung. Diesmal schaffte es die Heimelf nicht zurückzuschlagen. Im Gegenteil: Kurz nach der Pause schlenzte Warschewski von der Strafraumkante zum 4:2 für die Gäste ein. Im Gegensatz zur Anfangsphase der ersten Hälfte blieb es aber bei dem einen Treffer und auch im weiteren Verlauf sollte nichts mehr am Ergebnis ändern.

Im verbliebenen dritten Spiel des Wochenendes machte es der TuS Haltern am See in Ennepetal mit 5:0 deutlich. Schon im ersten Durchgang war die Begegnung nach Toren von Rademacher (2.), Yazici (25.) und Lehmann (44.) entschieden. Trachternach (52.) und Pulver (61.) sorgten im zweiten Abschnitt für den deutlichen Endstand. Trotz der Pleite bleibt Ennepetal einen Zähler und Platz vor Haltern auf Rang 16.