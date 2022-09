Yesilova-Doppelpack reicht nicht: Telalovic entreißt SGW den Sieg - WSV unterliegt in Köln

Drei Partien hielt der Sonntag in der Regionalliga West parat. Im Einsatz waren unter anderem die Aufsteiger aus Düren und Wattenscheid, die nach Pleiten zuletzt auf die Wende hofften. Beide gingen allerdings erneut sieglos vom Feld. Die SGW kassierte in Gladbach spät den Ausgleich. Düren unterlag auf Schalke gar 1:4. Auch für den WSV gab es nichts Zählbares. Die Wuppertaler unterlagen in Köln.

Die SG Wattenscheid hatte am Sonntag beim Auswärtsspiel bei der Fohlen-Reserve beste Chancen den zweiten Saisonsieg zu feiern. Zwar legte Gladbach II durch Naderi einen Blitzstart hin (1.). Dank eines Yesilova-Doppelpacks drehte der Aufsteiger zunächst aber die Partie und lag lange Zeit in Front (16., 49.). Selbst in Unterzahl - Neuzugang Meier sah nach einem Foul die Gelbe Karte und nach einem Schubser hinterher unnötigerweise gleich noch die Ampelkarte (63.) - hielt Wattenscheid dem anschließenden Druck der Gastgeber lange stand. In den Schlusssekunden entriss Telalovic der SGW allerdings den Sieg dann doch noch.

Ohne Zählbares standen dagegen der 1. FC Düren und der Wuppertaler SV da. Aufsteiger Düren ging in der Schalker Knappenschmiede in der Schlussphase die Luft aus. Dabei hätte es nach der frühen Führung durch Brasnic, der einen Schalker Fehler bestrafte, durchaus ein gelungener Nachmittag werden können. Allerdings wirkte der Schock bei den Königsblauen nur kurz, die sich zunehmend mehr Chancen erspielten. Eine davon nutzte Calhanoglu aus 20 Metern zum verdienten Ausgleich (36.). Nach dem Wechsel hatten die Schalker weiterhin ein leichtes Übergewicht, brauchten allerdings bis zur 80. Minute, um in Führung zu gehen. Kankam Kyerewaa löste aus der zweiten Reihe den Knoten. Dadashov verwandelte anschließend noch einen Elfmeter, nachdem er selbst gefoult wurde (88.). Sané besiegelte in der Schlussminute mit dem 4:1 schließlich die dritte Folgepleite der Dürener.

Der WSV lieferte hingegen beim 1. FC Köln II zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten ab. Im ersten Durchgang war die Effzeh-Reserve klar tonangebend. Schmid ließ Patzler aus der zweiten Reihe keine Abwehrchance, die Führung für die Gastgeber in der 18. Minute. Mehr gelang den Kölner jedoch nicht, aus ihrer Überlegenheit herauszuschlagen. Nach dem Pausengang nutzte Mittelstädt dann aber doch ein Wuppertaler Präsent zum 2:0 (48.). Dennoch agierte der WSV in Halbzeit zwei deutlich besser, was sich im Anschlusstreffer von Prokoph niederschlug (56.). Mehr als das 1:2 war für Wuppertal trotz der Leistungssteigerung gegen kampfstarke Kölner nicht drin.

Primus Münster problemlos

Spitzenreiter Preußen Münster gastierte am Samstag bei Verfolger SV Lippstadt 08. Zunächst war es das erwartet schwere Auswärtsspiel, Münster tat sich rund eine halbe Stunde schwer, sein Angriffsspiel ordentlich durchzubringen. Aber in der 30. Minute brannte es im heimischen Strafraum. Erst schoss Lorenz an den Innenpfosten, der Nachschuss von Grote ging knapp vorbei. Die Preußen wollten ein Handspiel gesehen haben, es ging aber weiter. In der 42. Minute kombinierten sich die Gäste sehenswert nach vorne, den Querpass von Oubeyapwa drückte der bis dato unauffällige Wooten ins Netz. Im zweiten Durchgang verflachte die Partie, der einzige Aufreger war eine Rudelbildung nach einem Foul von Grote. Mit drei Gelben Karten ging es weiter. In der Schlussphase verdiente sich Oubeyapwa zwei weitere Assist-Punkte, zunächst nahm Joker Wegkamp seinen Steckpass auf, umkurvte Schlussmann Balkenhoff und schob zum 2:0 ein (84.). Dasselbe Zusammenspiel funktionierte in der Nachspielzeit abermals, Münster zementiert mit dem 3:0 seine Führungsposition.

Ganz und gar nicht rund lief es in den zurückliegenden Wochen bei Rot-Weiß Oberhausen. Nach zwei Pleiten stand nun das knifflige Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten 1. FC Kaan-Marienborn an. Die Käner setzten in der 18. Minute den ersten Stich: Als RWO einen gegnerischen Freistoß nicht richtig klärte, setzte der FCKM nach und Hammel schoss frei vor Torwart Benz zur Führung ein. Doch mit einem schönen Schlenzer antwortete Mickels bereits in der 21. Minute. Die Gäste blieben aktiv und drehten in der 29. Minute die Partie, Kreyer traf nach einem Querpass wuchtig (29.). Im Verlauf des zweiten Durchgangs verlegten sich die Kleeblätter aufgrund des zunehmenden Drucks des FCKM auf Konter und verteidigten relativ stabil. Bis zur 66. Minute, da köpfte Pazurek nach einem Eckstoß das 2:2. In der restlichen Spielzeit zielte Mickels zweimal vorbei, Pazurek hätte Kaan mit einem weiteren Kopfballtor beglücken können, doch auch hier fehlte die letzte Präzision.

Durch das Unentschieden des FCKM ist der SV Rödinghausen der neue Top-Verfolger von Preußen Münster. Am Samstag schlug der SVR die Profi-Reserve von Fortuna Düsseldorf klar mit 4:1. Dabei spielte Rödinghausen beinahe bis zum Pausenpfiff eher unterdurchschnittlich. Aber noch vor dem Gang in die Kabinen setzte sich Marceta im Strafraum gegen Bodzek durch und vollendete mit einem Drehschuss (43.). Mit etwas Verspätung sollte sich das als Initialzündung erweisen, in Minute 53 köpfte Wiemann zum 2:0 ein. Marceta erhöhte nach exakt einer Stunde gegen eine jetzt überfordert wirkende Fortunen-Defensive. Zu allem Überfluss bugsierte Corsten kurz darauf das Spielgerät ins eigene Tor (64.). Die Messe war gelesen, Mansfeld durfte nach einer Ecke zumindest noch den Ehrentreffer erzielen (75.).

Alemannia Aachen hatte es nach dem dominanten Auftritt in Wattenscheid am heimischen Tivoli mit dem SC Wiedenbrück zu tun. Nach kurzer Abtastphase und dem Verlust von Heinze (Schulterverletzung) segelte in der 20. Minute eine Ecke auf den kurzen Pfosten, den Keeper Hölscher zunächst abwehren konnte, doch im Nachsetzen drückt Uzelac den Ball über die Linie. Ab der 30. Minute führte Aachen 2:0, Ramaj blieb nach schönem Steilpass von Imbongo im Eins-gegen-Eins gegen Hölscher cool. Noch vor der Pause brachte Fehler mit einem abgefälschten Schuss den SCW wieder heran (42.). Zehn Minuten nach Wiederbeginn köpfte Ruzgis den Ausgleich und provozierte beim Jubeln die heimischen Fans. Ramajs Selbstjustiz wurde mit Gelb bestraft. Kurz darauf führte die Alemannia wieder, Mause bediente Bajric, der per Direktabnahme vollendete (62.). Diejenigen unter den 6500 Fans, die es mit den Aachenern hielten, sahen im Anschluss eine stark konternde Alemannia, mussten sich aber die Haare raufen, dass das mögliche 4:2 liegengelassen wurde. Am Ende eine Randerscheinung, den dritten Sieg in Folge fuhr die Elf von Trainer Fuat Kilic trotzdem ein.

Das Kellerduell zwischen dem 1. FC Bocholt und Fortuna Köln musste hingegen kurzfristig abgesagt werden, da der Regen das Spielfeld unbespielbar werden ließ.

Ahlen vermiest Kastratis Debüt

Unter dem neuen Coach Bekim Kastrati und mit Neuzugang Marcel Heller, der allerdings ein glanzloses Debüt feierte, in der Anfangself startete der SV Straelen am Freitagabend bei Rot Weiss Ahlen den achten Versuch, sich erste Zähler aufs Konto zu buchen. So viel vorweg - es sollte beim Versuch bleiben. Zwar präsentierten sich die Gäste verbessert, waren optisch in den ersten 45 Minuten überlegen und zeigten ein gutes Pressing, das Gros der Chancen gehörte allerdings den Platzherren. Skoda, Bulut und Sezer ließen ihre Möglichkeiten aber teils fahrlässig liegen. RWA-Trainer Andreas Zimmermann schien die Leistung seiner Mannschaft jedenfalls nicht zu gefallen. Er tauschte nach wenig Kreativität und zahlreichen Fehlpässen im Aufbau bereits im ersten Durchgang. Auf SVS-Seite hatte Vicario die große Gelegenheit zur Führung, nach Konfusion im Ahlener Strafraum konnte Brüseke seinen Versuch aber noch vor der Linie packen.

Aus der Pause kamen die Ahlener mit mehr Elan und Zug zum Tor. Ein Eckball brachte die Führung. Borgmann, der nach Kopfballablage aus kurzer Distanz nur noch den Schlappen hinhalten musste, hatte sicherlich schon schwierigere Aufgaben (50.). RWA war nun klar tonangebend und legte zwölf Minuten später nach. Einen Skoda-Kopfball schaffte Paris gerade noch abzuwehren. Der Ball landete aber vor den Füßen Sezers, der keine Probleme hatte, die Kugel aus kurzer Distanz einzunetzen. Mit dem 2:0 im Rücken ließ Ahlen nichts mehr anbrennen und brachte den Vorsprung souverän über die Zeit.