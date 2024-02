Yeboah verlässt den SV Ramlingen/Ehlershausen

Der SV Ramlingen/Ehlershausen befindet sich wieder auf Trainersuche. Chefcoach Dennis Yeboah hat sein Amt nach der jüngsten 1:4-Niederlage gegen Hildesheim freiwillig niedergelegt.

In der Oberliga Niedersachsen steuert der SV Ramlingen/Ehlershausen momentan geradewegs auf den Gang in die Sechstklassigkeit zu. Am vergangenen Wochenende setzte es eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Regionalliga-Absteiger Hildesheim, eine Woche zuvor hatte man beim 2:4 gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder ebenfalls den Kürzeren gezogen. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt nun schon fünf Zähler.

Um dem Verein in dieser schweren Phase noch die Möglichkeit zu geben, auf die sportliche Misere zu reagieren und vielleicht doch noch den Turnaround zu erzwingen, habe sich Cheftrainer Dennis Yeboah nach der Niederlage in Hildesheim schweren Herzens dazu entschieden, sein Amt als Trainer freiwillig zur Verfügung zu stellen. Wie der Verein in einer Meldung klarstellte, habe Yeboah den Sportlichen Leiter und 1. Vorsitzenden Kurt Becker bereits einige Tage vorher davon in Kenntnis gesetzt.

Ein letzter Impuls

"Es war eine sehr emotionale Entscheidung", schildert Becker. "Nach 10 Jahren beim RSE war Dennis sehr angegriffen. Er hat sich für die Möglichkeit bedankt, bei uns als Trainer arbeiten zu dürfen. Durch seine Entscheidung, die ihm sichtlich sehr, sehr schwer gefallen ist, möchte er uns aber die Möglichkeit geben, im Kampf um den Klassenerhalt einen letzten Impuls zu setzen."

Da auch Co-Trainer Christopher Reinicke aufhört, habe Becker in den letzten Tagen bereits viele Gespräche geführt. Eine Lösung soll wohl schon diese Woche noch präsentiert werden.