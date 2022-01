Yeboah und Klossek verlassen den KFC

Wie der KFC Uerdingen am Donnerstag mitteilte, verlassen den Regionalligisten Connor Klossek und Joshua Yeboah. Während Klosseks Abgang final ist, soll Yeboah im Sommer zurückkehren.

Während der 20-jährige Klossek, der in der laufenden Spielzeit 14 Einsätze für den Tabellenletzten der Regionalliga West verzeichnen konnte, in den Abstiegskampf der Regionalliga Nordost zum FSV Union Fürstenwalde wechselt, zieht es den ein Jahr jüngeren Yeboah übergangsweise zum RSV Meinerzhagen in die Oberliga Westfalen.

Dort soll sich der Offensivakteur in der Rückrunde bewähren, ehe er im Sommer nach Uerdingen zurückkehrt. Im Gegensatz zu Außenverteidiger Klossek, der nicht erneut beim KFC erwartet wird. Bei seinem Abgang handelt es sich um einen festen Transfer.