Yates und Majka an der Seite: Gelingt Pogacar der dritte Toursieg?

Tadej Pogacar jagt im Trikot vom UAE Team Emirates nach seinem dritten Triumph bei der Tour de France. Nun kennt der Slowene auch all seine Teamkollegen.

Kurs Richtung Paris: Tadej Pogacar (Mi.) und seine UAE-Teamkollegen. Belga/AFP via Getty Images

Auf der Jagd nach seinem dritten Gesamtsieg bei der Tour kann Pogacar auf ein starkes Team vertrauen. Der Vorjahreszweite wurde vom UAE Team Emirates für die Frankreich-Rundfahrt, die am Samstag in Bilbao startet, ebenso nominiert wie seine Edelhelfer Adam Yates (England) und Rafal Majka (Polen). Das gab der Rennstall am Montag bekannt.

Wir fahren zur Tour, um eine gute Show zu zeigen und streben natürlich den Gesamtsieg an. Tadej Pogacar

"Wir haben eine sehr gute Gruppe", sagte Pogacar, der erstmals im slowenischen Meistertrikot an den Start der Großen Schleife gehen wird: "Wir fahren zur Tour, um eine gute Show zu zeigen und streben natürlich den Gesamtsieg an."

Rechtzeitig fit nach Handfraktur

Den Kader komplettieren die Bergspezialisten Felix Großschartner (Österreich) und Marc Soler (Spanien) sowie Mikkel Bjerg (Dänemark), Matteo Trentin (Italien) und Vegard Stake Laengen (Norwegen).

Nach seinem schweren Sturz beim Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich, bei dem sich Pogacar Ende April einen Kahnbeinbruch am linken Handgelenk zugezogen hatte, ist der 24-Jährige rechtzeitig wieder fit geworden.

Bei seinem ersten Auftritt nach der Operation hatte der Tour-Sieger von 2020 und 2021 bei den slowenischen Landesmeisterschaften souverän im Einzelzeitfahren triumphiert. Drei Tage später ließ er den Titel im Straßenrennen folgen.