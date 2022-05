Yates triumphiert in Turin - Carapaz übernimmt Rosa

Simon Yates hat die 14. Etappe des 105. Giro d'Italia gewonnen. Das Rosa Trikot des Gesamtführenden ging an Richard Carapaz.

Durfte in Turin jubeln: Simon Yates. picture alliance / Roth

Der 29 Jahre alte Brite Yates konnte sich am Samstag nach 147 anspruchsvollen Kilometern von Santena nach Turin mit einem Vorsprung von 15 Sekunden vor dem Australier Jai Hindley und den beiden ehemaligen Giro-Siegern Richard Carapaz (Ecuador) und Vincenzo Nibali (Italien) durchsetzen. Der Ravensburger Emanuel Buchmann wurde mit 70 Sekunden Rückstand auf Yates als bester Deutscher Neunter der Tageswertung und verteidigte seinen Top-10-Platz.

2019-Gesamtsieger Carapaz konnte nach der mit mehr als 3000 Höhenmetern gespickten Etappe indes das Rosa Trikot des Gesamtführenden übernehmen, das zuvor zehn Tage der Spanier Juan Pedro López getragen hatte. Mit sieben Sekunden führt Carapaz nun vor Hindley. Dessen Bora-hansgrohe-Teamkollege Buchmann verbesserte sich auf Gesamtrang sieben und hat 1:58 Minuten Rückstand auf Carapaz. "Es war eine sehr intensive und harte Etappe. Wir sind total happy, das Rosa Trikot zu haben. Jetzt kommt der schwierigste Teil des Giros", sagte Carapaz im Anschluss.

Die Italien-Rundfahrt 2022 wird am Sonntag mit dem 15. Teilstück über 177 Kilometern von Rivarolo Canavese zur Bergankunft nach Cogne fortgesetzt. Zu Ende geht der 105. Giro am 29. Mai in Verona.

14. Etappe Santena/Italien - Turin/Italien (147,00 km)

1. Simon Yates (Großbritannien) - BikeExchange 3:43:44 Std.; 2. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 15 Sek.; 3. Richard Carapaz Montenegro (Ecuador) - Ineos Grenadiers; 4. Vincenzo Nibali (Italien) - Astana Qazaqstan Team; 5. Domenico Pozzovivo (Italien) - Wanty-Gobert + 28; 6. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 39; 7. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 51; 8. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious; 9. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 1:10 Min.; 10. Juan Pedro López (Spanien) - Trek - Segafredo + 4:25

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 14. Etappe:

1. Richard Carapaz Montenegro (Ecuador) - Ineos Grenadiers 58:21:28 Std.; 2. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 7 Sek.; 3. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 30; 4. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 59; 5. Domenico Pozzovivo (Italien) - Wanty-Gobert + 1:01 Min.; 6. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 1:52; 7. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 1:58; 8. Vincenzo Nibali (Italien) - Astana Qazaqstan Team + 2:58; 9. Juan Pedro López (Spanien) - Trek - Segafredo + 4:04; 10. Alejandro Valverde Belmonte (Spanien) - Movistar Team + 9:06