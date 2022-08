Yates gewinnt Deutschland Tour - Zimmermann verpasst Podium knapp

Der Brite Adam Yates hat die Deutschland Tour gewonnen. Der Augsburger Georg Zimmermann verpasste als Gesamtvierter das Abschlusspodium nur um Sekunden.

Glücklicher Sieger in Stuttgart: Adam Yates. Getty Images,

Yates machte am Sonntag in Stuttgart seinen Gesamtsieg perfekt, nachdem er am Vortag bei der Bergankunft auf dem Schauinsland das Rote Trikot des Gesamtführenden übernommen hatte.

Den Tagessieg sicherte sich im Sprint einer Spitzengruppe nach 186,6 Kilometern von Schiltach in die baden-württembergische Landeshauptstadt der Spanier Pello Bilbao, der in der Endabrechnung 22 Sekunden hinter Yates Platz zwei belegte. Zweiter des Tages wurde der Portugiese Ruben Guerreiro vor dem Augsburger Georg Zimmermann.

Um drei Sekunden verpasste Zimmermann als Gesamtvierter letztlich das Abschlusspodium. "Ich bin super zufrieden mit meiner Leistung", sagte Zimmermann (Augsburg) im ZDF, "es war ein sehr schnelles, hart gefahrenes Rennen. Perfekt." Er hatte es im Zielsprint sogar noch mit einer Attacke versucht.

Die Rundfahrt hatte am Mittwoch mit einem Prolog in Weimar begonnen und endete nach insgesamt 710,7 Kilometern wie im Jahr 2018 in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Yates ist damit Nachfolger von Nils Politt, der im Vorjahr den Gesamtsieg geholt hatte.

4. Etappe Schiltach - Stuttgart (186,60 km)

1. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious 4:11:19 Std.; 2. Ruben Guerreiro (Portugal) - EF Education-EasyPost + 0 Sek.; 3. Georg Zimmermann (Neusäß) - Wanty-Gobert; 4. Sylvain Moniquet (Belgien) - Lotto-Soudal; 5. Adam Yates (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 6. Davide Formolo (Italien) - UAE Team Emirates; 7. Alberto Bettiol (Italien) - EF Education-EasyPost; 8. Mauri Vansevenant (Belgien) - Quick-Step Alpha Vinyl; 9. James Knox (Großbritannien) - Quick-Step Alpha Vinyl; 10. Hermann Pernsteiner (Österreich) - Bahrain Victorious; ... 13. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 24; 25. Johannes Adamietz (Ulm) - Sauerland Team + 1:55 Min.; 32. Jannis Peter (Gera) - Nationalteam Deutschland + 2:14; 36. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe + 4:30; 37. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Team DSM + 4:51; 40. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Nationalteam Deutschland + 7:07; 41. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 8:40; 45. Alexander Krieger (Stuttgart) - Alpecin-Deceuninck + 9:27

Gesamtwertung Einzel, Endstand nach der 4. Etappe

1. Adam Yates (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 16:54:56 Std.; 2. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 22 Sek.; 3. Ruben Guerreiro (Portugal) - EF Education-EasyPost + 44; 4. Georg Zimmermann (Neusäß) - Wanty-Gobert + 47; 5. Mauri Vansevenant (Belgien) - Quick-Step Alpha Vinyl + 49; 6. James Knox (Großbritannien) - Quick-Step Alpha Vinyl + 58; 7. Sylvain Moniquet (Belgien) - Lotto-Soudal; 8. Antonio Pedrero (Spanien) - Movistar Team + 1:14 Min.; 9. Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Kolumbien) - Movistar Team + 1:36; 10. Davide Formolo (Italien) - UAE Team Emirates + 1:44