Yastremska nach Finalniederlage: "Danke"

Die ukrainische Tennisspielerin Dayana Yastremska hatte erst vor einer Woche ihre Heimatstadt Odessa verlassen und war beim WTA-Turnier in Lyon ins Finale eingezogen. Zum Titel reichte es aber nicht. Doch das war auch nicht so wichtig.

Nach ihrem Halbfinal-Erfolg über die an Nummer 2 gesetzte Rumänin Sorana Cirstea hatte sich die 21-Jährige auch Hoffnungen auf den Titel gemacht - und sie lieferte der Chinesin Zhang Shuai einen großen Fight.

Nach verlorenem ersten Satz steigerte sich die favorisierte Chinesin und setzte sich schlussendlich in drei Sätzen mit 3:6, 6:3, 6:4 gegen die Weltranglisten-140. durch.

Ob der Geschehnisse in ihrem Heimatland durch die russische Aggression geriet der Sport für Yastremska aber ohnehin zur Nebensache. Sie zeigte sich sichtlich gerührt vom Support, den sie in diesen Tagen und an diesem Finalnachmittag in Frankreich erfahren hatte. "Es war eine sehr harte Woche für mich. Danke für die Unterstützung", sagte sie unter Tränen bei der Siegerehrung.