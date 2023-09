Yashin-Trophäe: Reichen ter Stegens 29 weiße Westen?

Im Rahmen des "Ballon d'Or" wird auch der beste Torhüter der Saison 2022/23 ausgezeichnet. In einer Kategorie überragte der nominierte Marc-André ter Stegen (31) seine Konkurrenten deutlich.

Krönt sich die aktuelle Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft in diesem Jahr erstmals mit der Yashin-Trophäe? Marc-André ter Stegen gehört zumindest zu den zehn Kandidaten, die die Wahl zum besten Torhüter der Saison 2022/23 unter sich ausmachen.

Der Stammkeeper des FC Barcelona hatte bei der 2019 ins Leben gerufenen Auszeichnung bislang einmal Rang zwei belegt - bei der Premiere, die Liverpools Champions-League-Sieger Alisson vor vier Jahren für sich entscheiden konnte.

In den Folgejahren triumphierten Europameister Gianluigi Donnarumma (2021, PSG und Italien) und Champions-League-Sieger Thibaut Courtois (2022, Real Madrid und Belgien). In diesem Jahr darf sich erneut ter Stegen Hoffnungen machen. Auch weil der amtierende spanische Meister in einer Kategorie die Konkurrenz deutlich abhängt: In 56 Pflichtspielen hatte der ehemalige Gladbacher 29-mal (!) seinen Kasten sauber gehalten und nur 49 Gegentreffer schlucken müssen.

Top-Favorit auf den Titel ist wohl ein Brasilianer, da Ederson (51 Partien/45 Gegentreffer/19 weiße Westen) bei Manchester City maßgeblich am Gewinn des Triples aus nationaler Meisterschaft, nationalem Pokalwettbewerb und Champions League beteiligt war.

Europa-League-Sieger und Weltmeister

Zu den Nominierten gehören außerdem Sevillas Europa-League-Sieger Bono (47/66/14), der nun für Al-Hilal spielt, der am Kreuzband verletzte Real-Stammkeeper Thibaut Courtois (57/56/20), der Kroate Dominik Livakovic (63/61/18), Milan-Schlussmann Mike Maignan (33/27/14), Weltmeister Emiliano Martinez (50/47/22), Champions-League-Finalist André Onana (45/41/19), Arsenal-Keeper Aaron Ramsdale (41/46/15) und Lens-Torhüter Brice Samba (38/28/16).

Der Bewertungszeitraum ist August 2022 bis Juli 2023, um die komplette Saison 2022/23 abzubilden - inklusive der Winter-WM in Katar. Die stimmberechtigten Journalisten vergeben an drei Torhüter eine Punktzahl von fünf, drei oder eins. Der Keeper, der die meisten Stimmen einsammelt, erhält die Yashin-Trophäe. Im seltenen Fall eines Gleichstandes liegt derjenige vorne, der häufiger mit fünf Stimmen bedacht wurde.