Yanis Lenne: "Darauf haben wir die ganze letzte Saison hingearbeitet"

In den Play-Offs der EHF Champions League kämpfen Montpellier HB und RK Zagreb um eines der vier Viertelfinaltickets. Mittendrin ist Europameister Yanis Lenne. Der Rechtsaußen warnt: "Zagreb ist eine sehr gefährliche Mannschaft, eine sehr starke Mannschaft.“

Yanis Lenne trifft mit Montpellier HB in den Play-Offs der Champions League auf RK Zagreb. IMAGO/PanoramiC

Mit dem Achtungserfolg gegen den FC Barcelona am letzten Spieltag der Gruppenphase im Rücken, reist Montpellier HB nach Kroatien zum RK Zagreb für das Hinspiel der Play-Offs der EHF Champions League

Gegenüber der EHF erklärt Yanis Lenne, dem sieben Treffer gegen Barcelona gelangen: "Wir können alle drei Tage alles verlieren, und das ist sehr aufregend", so Lenne. "Wir arbeiten und spielen 60 Spiele pro Saison, um dabei zu sein und diese Play-off-Spiele zu spielen."

Lenne warnt vor Gegner und den eignen Schwächen

Im Kampf um das Viertelfinale trifft Montpellier auf Zagreb, denen ihrerseits ebenfalls zum Ende der Gruppenphase gegen Paris Saint-Germain ein Überraschungssieg gelangt. "Zagreb ist eine sehr gefährliche Mannschaft, eine sehr starke Mannschaft. Wir haben gesehen, dass sie es geschafft haben, ihre Arena wieder zu füllen, mit Fans, die sie unterstützen", warnt Lenne vor dem Gegner gegenüber der EHF.

Um gegen den kroatischen Hauptstadtklub bestehen zu können, gilt es für Montpellier auch die eignen Schwächen abzustellen. "Ich denke, dass wir uns manchmal einfach an die Mannschaft anpassen, gegen die wir spielen. Das Barça-Spiel hat gezeigt, dass wir unser Niveau steigern können, aber wenn wir gegen Mannschaften spielen, die nicht so hochkarätig sind, neigen wir vielleicht dazu, es ein wenig zu senken", so Lenne.

Lenne: "Werden diese Chance auf keinen Fall verspielen"

Das französisch-kroatische Duell verspricht eine Partie auf Augenhöhe zu werden. Und Montpellier will alles dafür tun, um sich die Titelchance zu erhalten. Denn auch in der französischen Liga hat das Topteam noch die Chance nach dem Titel zu greifen.

Eine wichtige Rolle kommt dabei auch Lenne zu, der im laufenden Wettbewerb bereits 25 Tore erzielen konnte. Bei der Handball-EM 2024 in Deutschland feierte der Rechtsaußen trotz anhaltender Rückenschmerzen den Gewinn der Goldmedaille. Doch davon will Lenne sich nicht aufhalten lassen, denn "darauf haben wir die ganze letzte Saison hingearbeitet, also werden wir diese Chance auf keinen Fall verspielen."