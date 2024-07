Yamal/Williams vs. Musiala/Wirtz: "In ein paar Jahren kämpfen sie um den Ballon d'Or"

So blickt die spanische Presse auf das EM-Viertelfinale 04.07.2024

2:51Genau wie in Deutschland wird auch in Spanien vor dem anstehenden EM-Viertelfinale zwischen den beiden Schwergewichten gemutmaßt, worauf es in dem Spiel ankommen wird. Einigkeit herrscht, dass auf beiden Seiten die Youngsters eine große Rolle spielen werden.