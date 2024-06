Yamal, Güler und Co: Die EM-Talente in FC 24 und im echten Leben

Joao Neves - ZM - Portugal - 77 GES/88 POT

Beim 3:0 gegen die Türkei feierte Neves mit 19 Jahren sein EM-Debüt. Akzente setzen konnte er in den zwei Minuten Einsatzzeit logischerweise nicht. Das könnte sich aber in Zukunft ändern. Gegen Georgien (0:2) stand er schon mal in der Startelf. IMAGO/Sportimage