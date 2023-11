Yakins Versprechen vor erstem Schweizer Matchball - Xhaka winkt alleiniger Rekord

Für die Schweiz steht am Mittwochabend ein sehr wichtiges EM-Qualifikationsspiel gegen Israel an. Die Eidgenossen wollen Fehler aus den vergangenen Partien abstellen, um auch ein Jubiläum zu vergolden.

Zuletzt lief es für die Schweiz alles andere als optimal. Von den vergangenen vier Spielen gewann das Team von Trainer Murat Yakin nur eines, hinzu gesellen sich drei Remis. Nach den Unentschieden gegen Rumänien und den Kosovo schmerzte allen voran das erst spät erzielte 3:3 gegen Belarus.

Eine neue Sieglosserie soll bei den Eidgenossen nun keineswegs entstehen. Am Mittwochabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) bietet sich gegen Israel gar die Chance, vorzeitig die EM-Qualifikation klarzumachen. Die sechste Teilnahme in Folge an einer Endrunde - in den vergangenen 20 Jahren wurde einzig die EM 2012 verpasst - scheint Formsache zu sein.

Yakin "gewarnt" - Akanji fordert erneute Defensivstärke

Obwohl sich die Schweiz und Yakin "darüber bewusst" seien, dass "der Sack zugemacht" werden könne, herrscht aufgrund der jüngsten Ergebnisse etwas Unruhe im Nachbarland von EM-Gastgeber Deutschland. Coach Yakin verspüre diese nicht, er hoffe vor dem Israel-Spiel zumindest, "dass wir gewarnt sind".

Manuel Akanji sieht dies ähnlich, doch legt er den Finger in die Wunde. "Es gab eine Zeit, in der es sehr schwierig war, gegen uns ein Tor zu erzielen. Das war zuletzt nicht mehr der Fall." Zwar wurde Israel im Hinspiel klar mit 3:0 besiegt, doch auch die erste Partie in der Qualifikation gegen Belarus endete deutlich mit 5:0 - wie das Rückspiel ausging, ist bekannt. Über die Situation in Israel wurde derweil nicht viel gesprochen. Yakin freue sich aber, "dass die Partie stattfinden kann". Auf neutralem Boden in Felcsut, Ungarn.

Xhaka wird bei einem Einsatz alleiniger Rekordnationalspieler

Dort wird aller Voraussicht nach Kapitän Granit Xhaka mindestens zum Einsatz kommen, wahrscheinlich auch von Beginn an. Für den 31-jährigen Mittelfeldspieler wäre es der 119. Einsatz für die Schweiz, womit er zum alleinigen Rekordnationalspieler der Eidgenossen aufsteigen würde. Xhaka, der aktuell als wichtiger Eckpfeiler von Xabi Alonso mit Bayer Leverkusen auf der Erfolgswelle schwimmt, will sich am Mittwoch das Jubiläum vergolden. Sein Nationaltrainer Yakin verspricht: "Wir werden tollen Fußball zeigen."

Verlieren verboten

Falls dies oder ein Dreier gegen Israel nicht gelingt, böte sich immerhin bei einem Unentschieden die nächste Gelegenheit auf die EM-Qualifikation am Samstag im ausverkauften Basler St.-Jakob-Park gegen den Kosovo (20.45 Uhr). Wenn die Schweizer nicht mit einem Sieg im Gepäck in die Heimat reisen, wird es jedoch unruhig. Erst recht bei einer Niederlage gegen Israel, das aktuell vier Punkte hinter der nur auf Platz zwei rangierenden Schweiz lauert.