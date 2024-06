Yakin streicht Quartett aus dem Aufgebot: Auch Augsburgs Mbabu reist ab

Die Schweizer Nationalmannschaft hat am Mittwoch vier Spieler aus ihrem EM-Aufgebot verabschiedet. Auch ein Bundesliga-Profi fehlt beim Turnier.

Kevin Mbabu vom FC Augsburg wird die EM in Deutschland verpassen. Er gehört zu den vier Akteuren, die Nationaltrainer Murat Yakin aus dem Aufgebot der Schweiz gestrichen hat, die einer von drei Vorrunden-Gegnern der deutschen Mannschaft ist.

Neben dem Außenverteidiger, der in der abgelaufenen Saison vom FC Fulham in die Fuggerstadt ausgeliehen war, wurde auch Mittelfeldspieler Filip Ugrinic von Meister Young Boys Bern aus dem Vorbereitungscamp verabschiedet. Trotz guter Trainingsleistungen, wie der Schweizer Fußball-Verband mitteilte. Das Duo werde auf Abruf stehen, hieß es weiter.

Gar nicht erst anreisen müssen indes Uran Bislimi (24) und Albian Hajdari (21). Das Duo vom Pokalfinalisten FC Lugano, der am Sonntag dramatisch im Elfmeterschießen gegen Servette Genf unterlag, soll sich in Absprache mit Yakin ebenfalls individuell fit halten.

Stuttgarts Stergiou erhält Vorzug

Er habe Leonidas Stergiou vom deutschen Vizemeister VfB Stuttgart den Vorzug vor Mbabu gegeben, erklärte Yakin. Der 22-Jährige könne sowohl in der Dreierkette als Innenverteidiger als auch in anderen Systemen auf der rechten Außenbahn flexibel eingesetzt werden.

Die Schweizer bereiten sich aktuell in Stergious alter Heimat St. Gallen auf die EM vor. Am Dienstagabend gewannen sie in Luzern ein Testspiel gegen Estland klar mit 4:0 (1:0). Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt, der das Team als Glücksbringer schon im Training besucht hatte, führte dabei den Anstoß vor der Partie aus.

Am Samstag trifft die Nati zur Generalprobe noch auf Nachbar Österreich um Trainer Ralf Rangnick, der ebenso wie Yakin eine VfB-Vergangenheit hat. Am Montag reisen die Eidgenossen in ihr Turnier-Quartier nach Stuttgart. Neben Deutschland zum Vorrunden-Abschluss am 23. Juni in Frankfurt sind Schottland und zu Beginn Ungarn die weiteren Gruppengegner.