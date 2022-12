Yakin greift Xhakas Worte auf: "Eine große Chance, Geschichte zu schreiben"

Im Duell mit Portugal wollen die Schweizer Geschichte schreiben und erstmals seit 1954 wieder ins Viertelfinale einziehen. Granit Xhaka hat das Ziel früh formuliert.

Aus Katar berichtet Sebastian Wolff

Die wichtigste Nachricht verkündete Murat Yakin am Montag gleich zu Beginn der Pressekonferenz: Der Schweizer Nationaltrainer hat vor dem Achtelfinale gegen Portugal alle Mann an Bord, also auch die beiden zuletzt erkälteten Mönchengladbacher Yann Sommer und Nico Elvedi. Und Granit Xhaka, gegen den nicht ermittelt wurde.

Die Eidgenossen sind die WM von Beginn an wenig zurückhaltend angegangen, schon nach dem Auftaktsieg gegen Kamerun hatte Kapitän Xhaka angekündigt: "Wir wollen Geschichte schreiben." Das erklärte Ziel: die erste Viertelfinal-Teilnahme seit 1954. Sein Coach knüpft nun an diese Worte an: "Wir haben die Euphorie in der Schweiz mitbekommen", sagt der Coach, "es ist eine große Chance, die Geschichte weiterzuschreiben. Wir kennen den Gegner und haben schon gezeigt, dass wir ihn schlagen können."

Im Juni hatte es gegen die Portugiesen in der Nations League binnen weniger Tage zunächst ein 0:4 und anschließend daheim ein 1:0 gegeben. Aus dem Rückspiel-Erfolg zieht der 48-Jährige einerseits das Wissen, dass es möglich ist, gegen den Favoriten zu bestehen, relativiert andererseits aber auch: "Ein halbes Jahr ist im Fußball eine lange Zeit. Es gibt im Vergleich zum Juni andere Spieler, andere Taktiken."

Yakin will dominant spielen

Deshalb ist es für ihn entscheidend, den Blick auf die eigene Mannschaft und nicht so sehr auf Ronaldo und Co. zu richten: "Wenn wir uns zu sehr auf Portugal fokussieren, verlieren wir uns selbst aus den Augen. Es wird entscheidend sein, dass wir mit dem nötigen Mut und Selbstvertrauen ins Spiel gehen. Unsere Mannschaft hat eine starke Entwicklung genommen. Wir können nicht nur mithalten, sondern auch dominant spielen." Er ist sicher: "Es wird gegen Portugal Möglichkeiten geben, unser Spiel zu machen."

Eine entscheidende Rolle wird abermals Kapitän Granit Xhaka zukommen. Nach dem FIFA-Bescheid, dass die Provokationen, des Mittelfeld-Chefs beim finalen Gruppenspiel gegen Serbien (3:2) kein Nachspiel haben, äußert sich sein Coach sowohl über den Spieler als auch über die Persönlichkeit Xhaka: "Es war ein spezielles Spiel am Freitag. Generell ist er ein Charaktertyp und wir sind froh um ihn. Für mich ist es toll, einen solchen Spieler zu haben, der das Team mitreißt."

Einer, der frühzeitig die Richtung vorgeben hat, dass die Schweiz Geschichte schreiben kann.