XPeng Aeroht X3: Elektroauto auf Jungfernflug

Der chinesische Hersteller XPeng Aeroht hat ein fliegendes Elektroauto entwickelt. Seinen ersten Testflug hat der X3 schon erfolgreich absolviert.

Ein Auto, das nicht nur fahren, sondern auch fliegen kann? Diesen Traum gibt es schon lange. Bereits gut 30 Jahre, nachdem Carl Benz sein "Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb" und damit das erste Automobil zum Patent angemeldet hatte, legte der US-Amerikaner Glenn Curtiss den Entwurf eines "Autoplane" vor. 1917 ist das gewesen, bis auf einige kurze Hopser erwies sich das Gerät aber nicht als flugtauglich.

Elektroauto geht in die Luft

Schon mehr Erfolg ist jetzt dem chinesischen Unternehmen Aeroht beschieden gewesen. Aeroht gehört zum Automobilhersteller Xiaopeng Motors, kurz XPeng, beschäftigt über 700 Angestellte und ist seit 2013 mit dem Flugauto befasst. Die jüngste Entwicklung heißt X3 und markiert nach Herstellerangaben eine Weltneuheit - das erste fliegende Elektroauto nämlich.

Rotorsystem zum Ausklappen

Stresstest: Wie gewünscht, meldet das System während des Testflugs einen Rotor-Aussetzer. XPeng

Vier Räder, Fronthaube, Scheinwerfer, Windschutzscheibe - in seinen Grundzügen unterscheidet sich der X3 nicht wesentlich vom Auto, wie man es kennt. Doch auf dem Dach trägt das Gefährt ein Konstrukt mit vier Armen, auf denen sich jeweils ein Doppelrotor dreht. Für den Flugbetrieb faltet sich das System aus, soll der X3 wie ein normales Auto auf der Straße bewegt werden, falten sich die Rotorarme zurück in eine Box. Wenn man so will, ist der X3 also so etwas wie ein vollelektrischer Mix aus Automobil und Multicopter. "eVTOL", electric Vertical Take-Off and Landing aircraft, heißen solche Senkrechtstarter im Fachjargon.

Erfolgreicher Testflug

Ende Oktober ist der X3 nun zu seinem ersten Flug abgehoben. Der führte in zehn Meter Höhe, wo erfolgreich Übungen wie Auf-der-Stelle-Schweben, Wenden und Vorwärtsfliegen absolviert wurden. Den Test bestanden hat auch ein Warnsystem, das den Ausfall eines Rotors meldet.

Soll schon 2024 serienmäßig in die Luft gehen: Flugtaxi X2. Hersteller

Passagiere befanden sich während des Jungfernflugs allerdings nicht an Bord, das fliegende Elektroauto wurde vom Boden aus ferngesteuert. Ein späteres Serienmodell soll der Pilot mithilfe von Lenkrad und Schalthebel bedienen können. Bis es soweit ist, dürfte es freilich noch dauern. Das Flugtaxi X2, das vor Jahresfrist einen ersten öffentlichen Flug in Dubai absolviert hat, will XPeng Aeroht hingegen bereits 2024 auf den Markt bringen.