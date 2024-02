Xhakas Titel-Ansage: "Wir wollen da oben bleiben"

Der Tabellenführer hat vorlegt. Nach dem 2:1-Sieg gegen Mainz rangiert Bayer 04 elf Punkte vor dem FC Bayern. Und auch wenn die Werkself nicht überzeugte, benannte Mittelfeld-Stratege Granit Xhaka erstmals eindeutig den Titel als das Leverkusener Ziel.

Wer auch solche Spiele gewinnt, hat beste Chancen deutscher Meister zu werden. Das war die Erkenntnis nach dem Leverkusener 2:1-Erfolg gegen tapfere Mainzer, die in der BayArena nicht die schlechtere Mannschaft waren, sondern nur den schlechteren Torwart in ihren Reihen hatten. Stand Robin Zentner dem Tabellenführer doch bei beiden Treffern Pate.

Und so stellte nachher nicht die eigene Darbietung den Grund zur Freude dar, sondern der Fakt, dass man auch nach 33 Pflichtspielen ungeschlagen ist in dieser Saison (was so nebenbei einen neuen Bundesligarekord bedeutet) und den Vorsprung auf den FC Bayern München zumindest bis Samstagabend auf elf Punkte ausgebaut hat.

"Von unserer Seite war es nicht das beste Spiel. Wir haben viele einfache Ballverluste gehabt, nicht präzise genug gespielt", analysierte Granit Xhaka die 90 Minuten, um dann aber direkt auf das am Ende Zählbare zu verweisen: "Nach 34 Spieltagen fragt keiner, wie wir am 23. Spieltag gespielt haben. Wir wissen, dass wir besser spielen können. Wen kümmert's?"

"Es gibt nichts Schöneres, als wenn man Vorsprung hat"

Erstmals in dieser Saison war ein Leverkusener Dreier nicht Ausdruck einer überlegenen Vorstellung. Der Sieg gegen Mainz war alles andere als eine Machtdemonstration. Abgesehen von einer druckvollen guten Viertelstunde in der ersten Hälfte zog das Team von Xabi Alonso seinen typischen Ballbesitzfußball nicht wirklich überzeugend auf, konnte sich kaum durchspielen. Dass beide Treffer durch haltbare Distanzschüsse fielen, passte ins Bild. Dass Bayer in der Schlussphase selbst in Überzahl nicht souverän agierte, ebenfalls.

So stellte sich nachher die Frage, inwieweit der Kopf beim Tabellenführer mitgespielt hatte; der Gedanke, mit acht Punkten Vorsprung jetzt wirklich etwas zu verlieren zu haben, nämlich den Meistertitel. Xhaka schätzt die Situation grundsätzlich positiv ein. Natürlich. "Es gibt nichts Schöneres, als wenn man Vorsprung hat. Das hat nichts mit Druck zu tun. Wir hatten vom ersten Spieltag bis heute immer Druck", betonte der Schweizer Rekordnationalspieler, fügte aber an: "Dass es nicht einfacher wird, wissen wir."

Wenn einer das Gefühl hat, dass wir nichts zu verlieren haben, liegt er falsch. Granit Xhaka

Doch dem Strategen, der vergangene Saison mit dem FC Arsenal einen ähnlich deutlichen Vorsprung gegenüber Manchester City verspielte, ist bewusst, dass jetzt die mentale Stärke besonders gefragt sein wird.

"Ich sehe es so, dass wir etwas zu verlieren haben. Weil es nicht selbstverständlich ist, dass man acht Punkte Vorsprung vor dem Zweiten hat", erklärte der 31-Jährige. "Wenn einer das Gefühl hat, dass wir jetzt mal schauen, was nach 34 Spieltagen passiert und dass wir mit acht oder jetzt elf Punkte nichts zu verlieren haben, liegt er falsch."

Mahnende Worte, die auf der eigenen Erfahrung beruhen. Die aber nicht als Selbstzweifel interpretiert werden sollten. Denn Xhaka erklärte er als erster Leverkusener eindeutig den Titel als Ziel: "Wenn wir da oben stehen, wollen wir auch da oben bleiben. Aber: Am Schluss wird abgerechnet."

Xhaka fordert Geduld

Damit am 18. Mai das richtige Resultat herauskommt, der Meistertitel, wird sein Team wieder mehr Klarheit und Abgeklärtheit an den Tag legen müssen als gegen Mainz. So fordert Sechser: "Wir müssen geduldig sein. Da müssen wir dran glauben wie heute, auch wenn wir mit dem zweiten Tor etwas Glück hatten."

Diesen Arbeitssieg sieht der Schweizer als wichtiges Etappenziel an. So stellt er mit Überzeugung im Blick fest: "Auch mal weniger gute Spiele zu gewinnen, ist auch eine Kunst." Die die Konkurrenz aus München in dieser Saison schon deutlich öfter unter Beweis stellte. Womit belegt ist, dass sie auf Dauer kein wirkliches Qualitätsmerkmal darstellt. Schon am Sonntag in Köln sollte Bayer 04 wieder sein wahres Gesicht zeigen - und damit auch wahre Stärke demonstrieren.