Xhakas Rückkehr: Vom Titel-Trauma zum Triple-Traum

Das Rückspiel im Viertelfinale der Europa League bei West Ham United stellt für Granit Xhaka ein besonderes dar. Dort, wo für ihn vor einem Jahr das Titel-Trauma mit dem FC Arsenal begann, kämpft er nun mit Bayer um den Traum vom Triple.

Aus London berichtet Stephan von Nocks

Wenn Granit Xhaka am Donnerstag mit Bayer 04 im Londoner Olympiastadion bei West Ham United antritt, wird es für den Schweizer Rekordnationalspieler eine emotionale Rückkehr sein. "Sieben wunderbare Jahre" spielte der Sechser, der im Sommer 2023 nach Leverkusen wechselte, für West Hams Lokalrivalen FC Arsenal. Und erlebte in jenem Stadion im Londoner Eastend den Anfang einer großen Enttäuschung.

"Ich würde nicht sagen, dass wir die Meisterschaft hier verspielt haben, aber hier hat es angefangen", blickt der Schweizer auf das 2:2 gegen die Hammers am 31. Spieltag der Saison 2022/23 zurück. Mit diesem Unentschieden begann die Negativserie der Gunners, die dem Klub schließlich die lange fast schon als sicher geglaubte Meisterschaft in der Premier League kostete. Aus sechs Punkten Vorsprung wurden an den letzten acht Spieltagen fünf Punkte Rückstand auf ManCity, das sich wieder die Trophäe holte. Ein Trauma, an dem der 31-Jährige lange zu knabbern hatte.

Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft hat den Schmerz des Mittelfeldspielers gelindert. Am Donnerstag möchte Xhaka nun an gleicher Stätte in London mit Bayer 04 den nächsten Schritt in der Europa League machen. Der 2:0-Sieg im Hinspiel legte in der Vorwoche den Grundstein für das Halbfinale. Nach gewonnener Meisterschaft und erreichtem Pokalfinale stellt die Europa League die große Herausforderung für die Werkself dar, um den Traum vom Triple Wirklichkeit werden zu lassen.

Die Chance, etwas gutzumachen, sieht Xhaka am Donnerstag im Londoner Olympiastadion aber nicht. "Das ist ein anderer Wettbewerb. Das ist nicht Premier League, nicht Bundesliga", sagt er, betont aber seine Zuversicht, dass diesmal ein gutes Ergebnis gegen West Ham rausspringen wird. "Wir kommen mit großen Selbstvertrauen hierhin. Wir wissen, dass wir in Leverkusen 90 Minuten super gegen West Ham gespielt haben - und wollen das am Donnerstag nochmal beweisen." Damit der Traum vom Triple mit Bayer das Trauma weiter überdeckt.