Xhakas doppelter Titel-Traum nach dem Trauma: "Hoffe, dass das nicht nochmal passiert"

Der verspielte Meistertitel mit dem FC Arsenal im Vorjahr nagt noch immer an Granit Xhaka. Jetzt hofft Leverkusens Chef-Stratege nicht nur mit Bayer 04 auf ein Happy End.

Er ist ein Mann der klaren Worte. Granit Xhaha ist nicht dafür bekannt, lange um den heißen Brei herumzureden. Wenn der Schweizer Rekordnationalspieler spricht, dann hat er etwas zu sagen. Und man darf sich sicher sein, dass den Worten des 31-Jährigen auch immer Taten folgen. So wie man es sich von einem Führungsspieler eben erwartet.

Xhaka ist jemand, der den Mut hat, das auszusprechen, was er denkt. Und dennoch oder gerade deswegen wird Leverkusens Mittelfeld-Boss bei einem Thema sehr zurückhaltend und demütig. Bei dem Thema Deutsche Meisterschaft.

Jetzt im Endspurt ist jedes Spiel ein Finalspiel. Granit Xhaka

Dass diese das Ziel ist, hat er natürlich längst erklärt, doch Kampfansagen sind von ihm trotz zehn Punkten Vorsprung auf den Rekordmeister aus München nicht zu hören. Vielmehr betonte er mit Blick auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Qarabag Agdam (Donnerstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) dass nun in allen Wettbewerben die entscheidenden Wochen anstehen. "Jetzt im Endspurt ist jedes Spiel ein Finalspiel. Verlierst du, bist du weg. Vor allem in der Europa League und im Pokal, aber für uns auch in der Bundesliga. Wir wissen: Jedes Spiel ist entscheidend."

Die Tiefen Spuren des Arsenal-Traumas

Wer Xhaka diese Worte sprechen hört, weiß, dass seine Aussage bezüglich des Titelrennens keine Floskel darstellt. Vielmehr belegt diese, wie tief der Stachel aus der Vorsaison sitzt, als er mit dem FC Arsenal neun Spieltage vor Schluss nicht nur einen Acht-Punkte-Vorsprung (bei allerdings noch einem Nachholspiel von ManCity) verspielte, sondern sogar insgesamt zehn Punkte auf das Guardiola-Team einbüßte, das am Ende fünf Zähler vor den Gunners lag.

Dieses Trauma lässt nicht einmal im Ansatz zu, dass sich Xhaka zurücklehnen und sich sicher fühlen könnte. Dieses Erlebnis hat zu tiefe Spuren hinterlassen. So tiefe, dass sie Unbeteiligten, wie seinen aktuellen Teamkollegen, nur schwer zu vermitteln sind. "Es ist nicht so einfach, dieses Gefühl in Worte zu fassen, wenn man so lange vorne ist und doch nicht den Titel holt", erklärt der Mittelfeld-Stratege, "ich hoffe so sehr, dass das nicht nochmal passiert."

Ohne sein ganz persönliches Arsenal-Trauma hätte Xhaka womöglich auch schon mal verbal ein Zeichen der Stärke gen München gesendet. So mahnt er jedoch nur: "Wir haben noch neun Spiele. Es ist noch nichts gewonnen. Wir müssen weiter so fleißig arbeiten wie bisher. Wir wissen, dass die kommenden Wochen total wichtig sein werden."

Kein Interesse an den Bayern-Ergebnissen

Und so richtet er den Blick einzig und allein auf die eigene Leistung. Wie die Bayern gespielt haben, interessiere ihn nicht, versichert er und erklärt: "Wir haben bis heute nicht auf die anderen geschaut, sondern nur auf uns. Das hat auch nichts mit Arroganz zu tun. Wir stehen verdient da, wo wir stehen. Solange wir unseren Job machen, interessieren uns die anderen Ergebnisse nicht. Und umso weniger Spiele es werden, umso besser wird es für uns."

Wobei Xhakas Vorsicht nicht mit mangelnder Überzeugung von der eigenen Stärke zu verwechseln ist. "Wenn jemand nach der Saison kein Selbstvertrauen hat, ist er in der falschen Sportart", sagt er mit Blick auf inzwischen 36 Spiele ohne Niederlage.

Denn trotz des Leverkusener Credos beobachtet nicht nur der Routinier die anderen Ergebnisse natürlich ganz genau. So antwortete er auf die Frage, ob er sich über die Tabellenführung des FC Arsenal freue, nachdem Liverpool und ManCity am Sonntag 1:1 gespielt haben: "Klar. Wir haben natürlich das Ergebnis von Liverpool gegen City gesehen. Man freut sich natürlich für den Ex-Verein, bei dem man sieben wunderschöne Jahre hatte. Letztes Jahr haben wir es leider nicht geschafft, hoffentlich klappt es diesmal. Sie machen einen super Job, haben zuletzt acht von acht Spielen gewonnen. Weiter so!" Damit Xhakas Titeltrauma idealer Weise mit der Doppel-Meisterschaft von Bayer 04 und Arsenal bewältigt wird.