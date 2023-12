Xhaka: "Zeigt, was Dortmund für einen Respekt vor uns hat"

Die Siegesserie von Bayer 04 Leverkusen ist gerissen. Antreiber Granit Xhaka machte aber vor allem die Herangehensweise des Gegners stolz.

"Wir wollten das Spiel eigentlich gewinnen", vermeldete Xhaka bei "DAZN" zunächst das Offensichtliche, fuhr dann aber fort: "Aber wenn man sieht, dass Dortmund zu uns kommt und 90 Minuten lang nur verteidigt und lange Bälle spielt, dann können wir stolz sein. Das zeigt auch, was wir für eine Qualität haben."

Nach dem frühen Führungstreffer durch Julian Ryerson hatte sich der amtierende Vizemeister weit zurückgezogen und Leverkusen den Ball überlassen. Bereits im ersten Durchgang verteidigte der BVB mitunter mit zehn Spielern am eigenen Strafraum und verzeichnete selbst nur selten koordinierte Ballvorträge. Am Ende standen 68 Prozent Ballbesitz sowie ein Torschussverhältnis von 23:6 zugunsten von Leverkusen, das darüber hinaus mehr als doppelt so viele Pässe wie der Gast aus Westfalen gespielt hatte.

"Dortmund hat den Anspruch, vorne mitzuspielen und wenn die schon hierherkommen und nur hintendrinstehen, dann zeigt das, was für einen Respekt sie vor uns haben", resümierte Xhaka, der selbst zwei der besten Chancen für die Hausherren vergab (45.+1, 73.). BVB-Kapitän Emre Can hatte bereits zuvor zu Protokoll gegeben: "Es war unser Gameplan, dass wir defensiv gut verteidigen wollten und Fülle (Niclas Füllkrug, Anm. d. Red.) nutzen wollten für die zweiten Bälle." Das Resultat: Viele lange Bälle der Dortmunder - und viel Balldominanz der Leverkusener.

"Wenn Dortmund so zu uns kommt, dann zeigt das, dass wir eine Spitzenmannschaft haben, die mit den ganz Großen mithalten kann und Respekt verdient", so der Schweizer. Der Makel am Sonntagabend: Leverkusen hatte aus den erdrückenden optischen Vorteilen zu wenige klare Chancen erspielt und das BVB-Bollwerk erst in der Schlussphase geknackt. "Die Mannschaften kennen unser Spiel", befand Xhaka. "Wir müssen cool bleiben und Chancen kreieren. Dann werden wir das nächste Spiel auch wieder gewinnen."

Was zumindest in der Bundesliga gar nicht so leicht wird: Nach dem Pokalspiel gegen Paderborn am Mittwoch (18 Uhr, LIVE! bei kicker) steht am kommenden Sonntag ein hartes Auswärtsspiel beim Tabellendritten aus Stuttgart auf dem Spielplan.