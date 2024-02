Xhaka vor dem Köln-Derby: "Da geht es um viel mehr als die Tabelle"

Derbys gegen den 1. FC Köln sind auch für Granit Xhaka etwas Besonderes, obwohl der Schweizer erst seit dieser Saison für Bayer 04 spielt. Aus seiner Gladbacher Zeit weiß er aber um die Brisanz eines rheinischen Duells, dem er entgegenfiebert.

Für die einen geht es als Tabellenführer mit acht Punkten Vorsprung um das Erreichen des seit Jahrzehnten ersehnten großen Ziels. Für die anderen als Drittletzten mit acht Punkten Rückstand auf den rettenden Platz 15 um die reine sportliche Existenz. Am Sonntag im Derby in Köln Müngersdorf treffen zwei völlig entgegengesetzte Gefühlswelten aufeinander. Titel-Hoffnung gegen Abstiegsangst.

Doch wer glaubt, dass dadurch bei der Partie im Kölner Westen die Karten klar verteilt sein werden, wird von Granit Xhaka eines Besseren belehrt. Und der Schweizer National- und Rekordspieler muss es wissen, kennt er doch aus seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach (2012 bis 2016) die besondere Brisanz, die in den rheinischen Nachbarschaftsduellen liegt.

Favorit und Außenseiter - dieser Status ist in solchen Spielen schon oft genug widerlegt worden. Die besondere Brisanz solcher Duelle sind die Welt Xhakas. Folglich erklärt er voller Vorfreude: "Das Gute ist, dass in einem Derby die Tabelle egal ist. Weil: Ein Derby ist ein Derby. Da geht es um viel mehr als die Tabelle."

"Ein brutal wichtiges Spiel"

Allein, dass Trainer Xabi Alonso am Donnerstag in der Pressekonferenz vor dem Mainz-Spiel den direkten Städtenachbar erwähnte ("Wir wollen gegen Mainz gewinnen und danach in Köln") zeigt, welche Bedeutung diese Partie besitzt. "Es ist ein Spiel, das für den Verein brutal wichtig ist, für uns Spieler, dass wir da die drei Punkte nach Leverkusen holen", sagt Xhaka, der zugleich das Rezept für den Sonntag nennt.

Heißes Herz und kühler Kopf

"Es wird auf jeden Fall ein hitziges Spiel, aber wir müssen ruhig bleiben auf dem Feld und uns auf Fußball konzentrieren, dann kommen wir mit etwas zurück", plädiert er für ein heißes Herz und einen kühlen Kopf.

Eine Mixtur, die der 31-Jährige schon zu seinen Gladbacher Zeiten beherrschte. Als Xhaka vor den Derbys gegen den FC nicht nur klare Ansagen machte, sondern dann auch auf dem Platz da war und als absolute Leader voranging. Ein Szenario, das auch am Sonntag zu erwarten ist.