Xhaka und die gelbe Gefahr - Xabi Alonso vor viertem Streich

Granit Xhaka droht im Liga-Gipfel gegen Bayern München eine Gelb-Sperre. Leverkusens Trainer Xabi Alonso muss sich entscheiden, ob der dieses Risiko eingeht. Vieles spricht für einen Verzicht auf den Mittelfeld-Strategen in Darmstadt. Doch auch dieser Schachzug wäre nicht ohne.

Er ist Leverkusens Dauerbrenner. 2181 Minten stand Granit Xhaka wettbewerbsübergreifend in dieser Saison für den Tabellenführer auf dem Platz. Einzig Alejandro Grimaldo toppt diesen Wert bei Bayer 04 mit 2222 Minuten noch. Was auch daran liegt, dass es zu dem Spanier, der anders als Sechser Xhaka nicht im Länderspiel-Dauereinsatz war, keinen gleichwertigen Ersatz als linken Schienenspieler gibt.

Zu Xhaka bot sich hingegen durchweg der deutsche Nationalspieler Robert Andrich als Alternative an. Und trotzdem verzichtete Xabi Alonso nur äußerst ungern auf seinen Mittelfeld-Strategen. 19-mal begann dieser in der Liga und wurde nur in drei Partien, als Bayer klar führte, spät ausgewechselt. Ohne den Spiritus Rector möchte der Baske nicht antreten, wenn es um etwas geht.

Doch am Samstag muss sich der Baske die Frage stellen, ob er dieses Risiko eingehen möchte. Schließlich stehen auf Xhakas Konto seit dem 0:0 gegen Gladbach am vergangenen Wochenende vier Gelbe Karten. Bei der nächsten fällt der Schweizer Rekordnationalspieler für eine Partie gesperrt aus. Wird Xhaka also in Darmstadt verwarnt, fehlt er im Liga-Gipfel gegen Bayern München in der nächsten Woche.

Verzichtet Xabi Alonso auf Xhaka in Darmstadt?

Auch wenn ein so erfahrener Profi wie der 31-Jährige clever genug sein dürfte, um in Darmstadt ohne Verwarnung davonzukommen, spricht Vieles dafür, dass Xabi Alonso lieber am Samstag auf ihn freiwillig verzichtet als vielleicht gezwungenermaßen gegen die Bayern. Schließlich tickt der Baske in solchen Fragen anders und setzte beispielsweise beim Re-Start in Augsburg (1:0) Jonathan Tah auf die Bank, damit der Abwehrchef sich nicht für das anschließende Spiel in Leipzig (3:2) eine Gelb-Sperre einfangen konnte.

Allerdings müsste Xabi Alonso dann in Darmstadt ohne seine komplette Stamm-Doppelsechs auskommen. Schließlich fällt der argentinische Weltmeister Exequiel Palacios weiterhin verletzt aus. Doch auch das dürfte Xabi Alonso nicht zwingend von solch einem Schachzug abhalten. Bestes Beispiel: Leverkusens Trainer entscheid sich auch für Tahs Pause in Augsburg, obwohl die beiden anderen Stamm-Innenverteidiger, Odilon Kossounou und Edmond Tapsoba, wegen des Afrika-Cups absent waren.

Spielt Bayer also ohne Xhaka in Darmstadt? Es wäre dies der vierte Streich des Spaniers innerhalb von fünf Partien. Verzichtete er doch im Jahresfinale gegen Bochum (4:0) auf alle fünf potenziellen Afrika-Cup-Fahrer, um deren Vertreter sich einspielen zu lassen. Und gegen Gladbach (0:0) verschaffte er Ersatz- und Cup-Keeper Matej Kovar mit dessen Bundesligadebüt 90 Minuten Spielpraxis, damit dieser am Dienstag im Pokal-Viertelfinale keinen Kaltstart hinlegen muss.

Feierte gegen Gladbach ein überraschendes Bundesliga-Debüt: Matej Kovar. IMAGO/Eibner

Eine Maßnahme, die auch intern fast alle überraschte. Und übrigens: Gegen Gladbach störte sich Xabi Alonso auch nicht im Geringsten daran, dass ihm bereits fünf (!) Stammkräfte fehlten. In Darmstadt dürfte sich die Personalsituation zudem entspannter darstellen. Neben dem gegen Gladbach gelb-gesperrten Tah stehen auch die beiden Rückkehrer vom Afrika-Cup, Tapsoba und Angreifer Amine Adli, wieder zur Verfügung.

Allerdings wäre Xabi Alonsos alternative Doppelsechs durch Nadiem Amiris Wechsel nach Mainz aber noch mal etwas geschwächt - zumindest was die Bundesligaerfahrung betrifft. So käme neben Andrich wohl der junge Kolumbianer Gustavo Puerta (20) zu seinem Startelf-Debüt in der Bundesliga, in der er bislang satte 26 Minuten aktiv war.

Da Puerta aber in der Europa League in zwei Startelfeinsätzen bereits zu gefallen wusste, unaufgeregt und sehr zuverlässig agierte, hätte Bayer so dennoch ein Duo, mit dem man grundsätzlich bestehen kann.

Was aber nichts daran ändert, dass Xabi Alonso seinen Denker und Lenker Xhaka am liebsten spielen lassen würde. Doch da der Spanier nicht nur während der 90 Minuten ungern die Kontrolle verliert, wäre es keine Überraschung, wenn Bayer in Darmstadt ohne den Schlüsselspieler aufläuft.