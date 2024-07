Xhaka und der Muskelfaserriss: "Dann wird er wieder komplett fit sein"

Nati-Kapitän Granit Xhaka geht über seine Grenzen und bestreitet das EM-Viertelfinale mit einem Muskelfaserriss. Bayers Geschäftsführer Simon Rolfes sieht es entspannt.

Die EM-Reise mit der Schweiz war nach dem denkbar knappen Viertelfinal-Aus gegen England gerade beendet, da sah Granit Xhaka die Zeit gekommen, um reinen Tisch zu machen. "Ich glaube", sagte der Schweizer Kapitän und Profi von Bayer Leverkusen, "ich glaube, jetzt können wir offen und ehrlich reden". Er habe 120 Minuten mit einem Muskelfaserriss auf dem Platz gestanden.

"Nach dem Italien-Spiel (2:0, d. Red.) habe ich am Montag ein MRT gehabt, da ist leider rausgekommen, dass ich einen Muskelfaserriss in meinem Adduktor habe", erklärte der 31-Jährige, der ausführte, er habe "keine langen Bälle spielen und nicht aufs Tor schießen" können.

Yakin rühmt Xhakas Einsatz

Das alles kann man nun verantwortungslos finden oder als aufopferungsvollen Einsatz lobend hervorheben. Fakt ist: Für 139 Ballkontakte, 121 gespielte Pässe und eine Passquote von 94 Prozent reichte es für Anführer Xhaka trotz der Verletzung. Nach dem Elfmeter-Aus gegen die wieder mal biederen Three Lions erhielt er vom kicker die Note 3,5.

"Mir war wichtig, dass ich der Mannschaft auf dem Platz helfen kann. Ich habe gespürt, dass die Mannschaft mich braucht", sagte Xhaka, der Schweizer Rekordspieler, der in Gänze eine starke EM absolvierte und im letzten Spiel über seine Grenzen ging. Trainer Murat Yakin rühmte denn auch sein großes Engagement: "Es zeigt seinen Charakter und seinen Willen, dass er als Kapitän vorangegangen ist."

Bayer wusste Bescheid über Xhakas Zustand

Bei Double-Sieger Bayer waren sie freilich die ganze Zeit über Xhakas Zustand im Bilde. "Natürlich wussten wir Bescheid", sagt Geschäftsführer Simon Rolfes am Sonntagmittag zum kicker. "Wir sind mit unseren Spielern ja stetig in Kontakt."

Es sei gut, so Rolfes, "dass nichts passiert ist. Aber ein Risiko hat man immer, auch wenn man gesund in ein Spiel geht. Granit bekommt jetzt ganz normal seinen Urlaub, und dann wird er auch wieder komplett fit sein." Im Normalfall sind drei Wochen Urlaub für die EM-Fahrer vorgesehen, wobei immer noch eine genaue Absprache mit Trainer Xabi Alonso erfolgt. Leverkusens Mittelfeldchef Xhaka könnte also, wenn nichts dazwischen kommt und sich der Plan nicht ändert, zum Trainingslager-Start am 28. Juli wieder dabei sein.