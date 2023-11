Xhaka und Co.: Erste Anzeichen von Schwäche - Vorboten eines Tiefs?

Die Bilanz ist nahezu makellos: 15 Pflichtspiele, 14 Siege und ein Remis - bei Bayern München. Doch zuletzt präsentierte sich das Team von Xabi Alonso nicht mehr durchgehend souverän. Auch die Leader zeigten erste Schwächen. Vorboten eines Tiefs?

Bislang stürmt Bayer 04 souverän durch die Saison. Spielerisch oft glänzend, hatte die Werkself im Regelfall alles im Griff. Spielkontrolle - das höchste Gut in der Denkweise von Trainer Xabi Alonso - war der Schlüssel für das Leverkusener Spiel.

Bayer bewegt sich auf extrem hohem Niveau, aber zuletzt wurde die Mannschaft diesem Anspruch, der aus den eigenen Leistungen erwachsen ist, nicht mehr vollkommen gerecht. In zu den jüngsten drei Partien gegen Freiburg (2:1) nach dem Anschlusstreffer der Gäste, im DFB-Pokal beim SV Sandhausen (5:2), als Bayer erst nach der 80. Minute die Partie auf seine Seite zog, und in Hoffenheim (3:2), als Bayer eine 2:0-Führung verspielte, fast das 2:3 kassierte, dann aber doch noch nach guter Reaktion gewann.

Grundsätzlich normale Spielverläufe, die aber aufgrund des Fußballs, den Bayer zuvor bot, der nahe an der Perfektion erschien, nicht als normal wahrgenommen werden. Weil Bayer in allen drei Partien zeitweise deutlich die Spielkontrolle verlor.

Es schleichen sich Fehler ein - auch bei Xhaka

So zeigte die Werkself in diesen Spielen außer den Problemen bei gegnerischen Standards, die seit Saisonstart bestehen, erste Anzeichen von Schwäche. Dabei unterliefen gerade den Routiniers ungeahnte Fehler, selbst dem zuvor über Wochen bärenstarken Granit Xhaka.

Vor Hoffenheims 2:2 ein Fehlpass, weil er einen heraneilenden Gegner im Augenwinkel nicht sah - ungewöhnlich für den dauernd im 360-Grad-Modus das Spielfeld scannenden Sechser, der schon gegen Qarabag Agdam (5:1) einen unnötigen Strafstoß verursacht hatte.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Xhaka ist weit von einem Tief entfernt, zeigt aber erstmals menschliche Züge in seinem zuvor nahezu perfekten Spiel. Gegen Qarabag unterlief ihm direkt nach dem Strafstoß ein völlig untypischer Stockfehler, in Sinsheim fand er bei einem diagonalen Chip-Pass in den Hoffenheimer Strafraum nicht die richtige Dosierung. Der zu flach gespielte Ball wurde abgefangen. Solche Pässe spielt der Schweizer Rekordnationalspieler in Perfektion, selbst wenn man ihn um 3 Uhr nachts wecken würde. Bislang endeten solche Szenen in dieser Saison immer in einer Torchance.

Rolfes erkennt einen Störfaktor

Bayer und Xhaka zeigen erste Anzeichen von Schwäche. Simon Rolfes hat im Hoffenheim-Spiel einen Störfaktor erkannt. "Grundsätzlich ist es so: Als das Spiel offener war, waren wir zu hektisch. Als es hin und her ging, waren wir zu schnell auf die Entscheidung aus", analysiert der Geschäftsführer.

Dieses unkontrollierte Auf und ab erschwert einem Strategen wie Xhaka das Leben, der aus der klaren Struktur heraus als Pass- und Rhythmusgeber mit seinem taktischen Geschick viel stärker zur Geltung kommt. Und gerade in dieser Phase erlaubte sich in Sinsheim mit dem zuvor ebenfalls konstant liefernden Jonas Hofmann ein zweiter Führungsspieler bei aussichtsreichen Angriffen Fehlpässe, die den Gastgebern Konter ermöglichten.

"Vielleicht ist es so, dass jeder Granits Leistungen zuvor schon als normal ansieht. Er strahlt immer noch Dominanz auf unser Spiel und unseren Rhythmus aus, aber wir haben diese auch weiter nach vorne auf Florian Wirtz verlagert", zieht Rolfes den akut das Spiel extrem an sich reißenden Offensivkünstler als Erklärungsansatz für Xhakas normale Auftritte heran.

Die Ursachen für Bayers weniger starke Phase sieht er nicht im physischen Bereich, "weil wir die Belastung gut verteilen. Aber es ist wichtig, die mentale Frische zu haben. Wenn du dominant spielen willst, musst du konzentriert, aufmerksam sein."

Rolfes lobt die Qualitäten von Dauerbrenner Xhaka

Klar ist: Hätte Bayer bislang nicht so geglänzt, würden solche Phasen als normal gelten. Jetzt stellen sich Fragen. So fällt bei Xhaka auf, dass er (Ausnahme Sandhausen) jede Partie begann, auch für die Schweiz. "Granit hat viel gespielt, keine Frage, aber seine Qualitäten sieht man weiter", lobt Rolfes, "es gibt eben unterschiedliche Phasen." Ob diese ein Tief ankündigen, bleibt abzuwarten. Genauso, inwieweit Gegner wie Qarabag am Donnerstag und die kriselnden Eisernen von Union Berlin am Sonntag aus diesen Ansätzen von Schwäche überhaupt Profi schlagen können.