Xhaka sieht Xabi Alonso "auf derselben Ebene wie Arteta"

Granit Xhaka möchte in Leverkusen nicht nur Führungsaufgaben übernehmen, sondern auch seine A-Lizenz erwerben. Leverkusens Xabi Alonso ordnet er unter seinen bisherigen Trainern bereits in die oberste Kategorie ein.

Aus Leverkusens Trainingslager in Saalfelden (Österreich) berichtet Stephan von Nocks

Es spricht Hochachtung aus den Worten von Granit Xhaka, als der Vergleich zu Xabi Alonso gezogen wird. Zum früheren Spieler, nicht zum heutigen Trainer. "Mich mit ihm zu vergleichen, ist eine Ehre für mich. Jeder weiß, was für ein Spieler er war, welche Persönlichkeit er darstellt", erklärt der 30-Jährige, der sich in seiner ersten Zeit in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach (von 2012 bis 2016) mit dem damaligen Münchner duellierte.

Dieser dient dem Schweizer in vielerlei Hinsicht als gutes Beispiel. "Man kann von ihm viel über diesen Typ Spieler lernen", erklärt Xhaka, "wir haben eine gewisse Ähnlichkeit in unserem Spiel, sicherlich. Jetzt ist es eine Ehre, Teil seiner Mannschaft zu sein, sein Spieler zu sein. Und viel von ihm zu lernen."

Dieses Lernen bezieht sich aber nicht nur auf Xabi Alonso als Spieler. Schließlich arbeitet der Leverkusener Neuzugang an seinem Trainerschein. "Ich mache ihn über den englischen Fußballverband. Ich habe die B-Lizenz im April erworben und starte mit der A-Lizenz Ende Juli mit Zoom-Calls und Praxis", verrät Xhaka, der aus den Erfahrungen mit seinen zahlreichen Trainern in Klub und Nationalmannschaft eine wertvolle Essenz gewinnen möchte: "Ich hatte verschiedene Trainer, habe viele Spieler erlebt - und am Ende möchte ich mein Spiel spielen, von jedem etwas mitnehmen."

Dass dabei sein aktueller Fußballlehrer eine bedeutende Rolle spielt, lässt er mehr als durchblicken. So hebt Xhaka den Leverkusener Trainer auf eine Stufe mit Mikel Arteta, unter dem der Mittelfeldspieler zuletzt beim FC Arsenal arbeitete und zeigt sich von ihnen fasziniert. "Beide sind sich ähnlich. Sie sehen den Fußball anders als andere Trainer, die ich hatte. Mikel ist unglaublich als Trainer und als Persönlichkeit. Ich sehe Xabi auf derselben Ebene", urteilt Xhaka, "von ihnen beiden in verschiedenen Ligen zu lernen, ist das, was ich will."

Und mit der Gier, mit der er als Spieler auf dem Patz auftritt, verfolgt er auch dieses Ziel, dass er nach Ende seiner Karriere anstrebt. Wobei er betont, dass bei seinem Vertragsende noch nicht Schluss sein muss. "Ich möchte nicht sagen, dass es für mich 2028 mit 35 Jahren 'Game over' heißt", so Xhaka.

Diese Wissbegierde ist auch seinem Chef schon aufgefallen, der sich in dieser Hinsicht in dem Linksfuß wiedererkennt. "Granit hat den Wunsch, Trainer zu werden. Man sieht in den Besprechungen mit dem Team, dass er voll konzentriert ist", sagte Xabi Alonso nach der letzten Einheit im Trainingslager in Saalfelden, "ich kann in seinen Augen erkennen, dass er immer lernen will - genau so war es bei mir in der letzten Phase meiner Karriere. Er will Trainer werden, das merkt man."