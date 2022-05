Xhaka rechnet ab: "Wenn jemand mit dem Druck nicht umgehen kann ..."

Nach der 0:2-Niederlage in Newcastle steht der FC Arsenal vor der sechsten Spielzeit ohne Champions-League-Fußball. Der Auftritt bei den Magpies wirft erneut Fragen auf.

Nach dem 2:1-Erfolg gegen Leeds am 36. Spieltag sah es noch so aus, als ob der FC Arsenal seine Sehnsucht nach der Champions League stillen könnte und nach fünf Spielzeiten Abstinenz endlich wieder in die Königsklasse zurückkehren würde. Vier Punkte Vorsprung hatten die Gunners auf den Rivalen aus Nordlondon, Tottenham Hotspur.

Es folgte das direkte Duell, in dem sich die Spurs, die zuvor in acht Spielen nur einmal verloren hatten, relativ mühelos mit 3:0 durchsetzten. An diesem Wochenende legte Tottenham einen Sieg gegen Burnley nach (1:0) und zog an Arsenal vorbei, das am Montagabend in Newcastle zum Nachziehen gezwungen war.

Newcastle "hundertmal besser als wir"

Der Druck war groß für die Gunners, letztlich zu groß - auch gegen die befreit aufspielenden Magpies machte Arsenal keinen Stich. "Ich kann einfach nicht glauben, wie wir heute aufgetreten sind. Wir haben alle Zweikämpfe und zweiten Bälle verloren", versuchte Bukayo Saka nach der hochverdienten 0:2-Niederlage irgendwie die richtigen Worte zu finden. Zu erklären war der Auftritt in Newcastle nicht wirklich, laut Trainer Mikel Arteta waren die Magpies "hundertmal besser als wir".

Der Spanier tat sich laut eigener Aussage sehr schwer, sich vor seine Mannschaft zu stellen, sie in Schutz zu nehmen. Granit Xhaka nahm derweil nach der Partie kein Blatt vor den Mund: "Wenn jemand mit dem Druck nicht umgehen kann, soll er zuhause bleiben", so der Schweizer, der noch nachlegte. "Wenn man so auftritt wie wir heute, verdient man es nicht, Champions League spielen."

Tottenham muss stolpern

Und das wird Arsenal in der kommenden Saison aller Voraussicht nach auch nicht. Tottenham hat bei einem übrigen Spiel zwei Punkte Vorsprung, dazu ein um 15 Treffer besseres Torverhältnis und muss daher am letzten Spieltag nur einen Punkt bei Norwich City holen - die Canaries sind bereits seit Wochen abgestiegen. Die Gunners haben derweil Everton zu Gast, das den Klassenerhalt zur Stunde noch nicht gesichert hat.

"Wir haben es zweimal verpasst, uns in eine gute Ausgangslage zu bringen", trauerte Saka den vergangenen Spielen nach, während Xhaka zugab, dass man doch noch nicht so weit sei, wie manch einer gedacht hatte. An den letzten Strohhalm klammern sich die Gunners dennoch, rechnerisch sei laut Saka noch alles möglich. "Am Sonntag werden wir bereit sein und hoffentlich laufen die Dinge in unsere Richtung. Das ist alles, was wir jetzt noch tun können."