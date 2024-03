Xhaka: "Mehr als ein Sieg" - Xabi Alonso beschwört Monaco-Effekt

Geht nicht? Gibt's nicht! Egal, was auch kommt, Bayer 04 scheint immer die passende Antwort zu haben. Die mit zwei Treffern in der Nachspielzeit beim 3:2-Sieg im Europa-League-Achtelfinale gegen Qarabag Agdam soll zum Schlüsselmoment werden.

Sie sind die absoluten Last-Minute-Spezialisten. Bereits fünfmal hatte die Mannschaft von Xabi Alonso in dieser Saison in der Nachspielzeit einen entscheidenden Treffer erzielt, doch beim 3:2-Sieg gegen Qarabag Agdam setzte die Werkself noch einen drauf. Nach dem 2:2 im Hinspiel drehte Bayer mit gleich zwei Toren von Patrik Schick nach der 90. Minute eine schon verloren geglaubte Partie.

Eine Nacht für die Ewigkeit. Und eine für die Zukunft, wie nicht nur Mittelfeld-Stratege Granit Xhaka nachher betonte. "Uns muss bewusst sein, dass dieser Sieg uns brutal viel geben wird. Dass dieser Sieg mehr als das Weiterkommen bedeutet", erklärte der Schweizer fast pathetisch.

Weil Bayer 04 eine Aura der Unverwundbarkeit geschaffen hat. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten kennt keine Grenzen mehr. Nichts scheint unmöglich. So unbeirrt, wie die Werkself ihren Stiefel trotz jeglicher Rückschläge durchzieht. Selbst ein Spieler wie Robert Andrich, Inbegriff eines Mentalitätsspielers, beschrieb eine Mischung aus Ungläubigkeit und maximaler Überzeugung, als er seine Gedanken nach Bayers Siegtreffer in Worte fasste: "Ach, haben wir s wirklich wieder gemacht?!"

Ein Weckruf und der Glaube an sich selbst

Sie haben es. Weil diese Mannschaft einen scheinbar unbeugsamen Teamspirit besitzt. "Wir haben daran geglaubt, wir haben wieder gesagt: Wir machen das noch! Wir sind einfach zu gut", beschrieb der diesmal in der Viererkette eingesetzte Sechser die Emotionslage nach dem in Überzahl kassierten 0:2 in der 67. Minute.

Ein Gegentreffer, der als "Weckruf" (Xhaka) fungierte, der aber trotz aller Emotion kein unkontrolliertes Anstürmen nach sich zog. "Es hat definitiv mit Moral zu tun", weiß Andrich, der aber auch die Ruhe und die taktische Disziplin hervorhebt, wenn er betont: "Es hat aber auch mit den Spielern zu tun, die das Zepter in die Hand nehmen und sagen: Es läuft vielleicht nicht gut, aber wir ziehen das Ding bis zum Ende durch und hauen die Bälle nicht einfach blind nach vorne."

Knallgas nach vorne spielen, um gar nicht in die Verlängerung zu müssen. Robert Andrich

Bayer glaubte an die eigenen Spielidee und damit auch noch an den Ausgleich, der die Verlängerung gebracht hätte, begnügte sich aber nicht mit diesem. "Nach dem 2:2 haben wir gesagt: Lasst uns einfach draufbleiben", erzählte Andrich, "Knallgas nach vorne spielen, um gar nicht in die Verlängerung zu müssen. So haben wir uns 30 Minuten gespart. Es ist einfach nur geil."

Die Geburtsstunde der Leverkusener Siegermentalität

Wie Xhaka so beschwor auch Xabi Alonso die Magie des Momentes. So zog der Baske den Vergleich zum Leverkusener Weiterkommen in der K.-o.-Runden-Play-offs der Europa League im vergangenen Jahr, als Bayer in Monaco nach starkem Spiel die 2:3-Hinspielniederlage egalisiert hatte. Ein Erlebnis, das als Geburtsstunde der Leverkusener Siegermentalität gilt.

"Letzte Saison hatten wir so einen Moment, als wir in Monaco das Elfmeterschießen gewonnen haben. Diese Saison läuft bis jetzt natürlich besser, aber es war ein besonderes Spiel. Wir müssen diese Energie nutzen, für die Spiele, die jetzt kommen", erinnerte Xabi Alonso an den 23. Februar 2023, an dem Bayer eine Erfolgsserie startete, nachdem bis zu jener monegassischen Erleuchtung noch die Fragezeichen dominiert hatten, ob Xabi Alonso und Bayer 04 überhaupt wirklich zusammenpassen.

Diese Zweifel sind längst weggewischt. Doch der Geist von Monaco soll jetzt durch den Qarabag-Boost, der die Bay-Arena in der Nachspielzeit zum Tollhaus werden ließ, nochmal potenziert werden. "Dieser Teamspirit ist vielleicht das Wichtigste in dieser Saison, was wir geschaffen haben", betont der Trainer, der nun auch international nach dem Titel strebt. "Wir wollen es versuchen in allen Wettbewerben", sagt Xabi Alonso, "ich sehe, dass die Spieler glauben, dass sie wollen. Diesen Willen, diesen Hunger zu sehen, ist für mich sehr, sehr schön." Weil der Welt- und Europameister weiß, dass er die unverzichtbare Basis ist für Mannschaften, die Großes erreichen wollen.

"Natürlich sind solche Siege geil, aber ..."

Bayer 04 bringt ihn genauso mit wie alle spielerischen und taktischen Möglichkeiten. Und dennoch sind sie sich in Leverkusen bewusst, auf welchem schmalen Grat man sich zuletzt bewegte. Insgesamt mit 5:4 Tore wurde der Vergleich gegen den Meister aus Aserbaidschan, beileibe kein Schwergewicht im europäischen Fußball, gewonnen. Drei Treffer davon - allesamt durch Joker-Stürmer Schick - erzielte Bayer in den beiden Partien in der Nachspielzeit.

So verweigerte Andrich trotz allen Adrenalins nach der magischen Nacht nicht den kritischen Blick auf das Erlebte. "Ich glaube schon, dass man sich ein gewisses Selbstverständnis erarbeiten kann, aber natürlich geht es auch nicht immer gut und man kann sich nicht darauf verlassen", mahnte der Nationalspieler, betonte aber: "Das Vertrauen in die eigene Kraft und Qualität nicht zu verlieren, das ist einfach brutal stark. Das kann man auch gar nicht so richtig lernen, sondern das ist eine Zusammensetzung der Truppe, die das möglich macht."

Dass dieser Glaube zuletzt so oft strapaziert wurde, schmeckt Andrich allerdings nicht. "So häufig das Ding in der Nachspielzeit zu ziehen, brauche ich nicht. Auch viele Zuschauer und Fans nicht. Die Herzen haben das eine oder andere Mal wieder gestockt. Natürlich sind solche Siege geil, aber ich nehme lieber ein 3:0." Weil nicht jede Nacht, ein so magisches Ende nehmen kann.