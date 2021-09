Xhaka am Knie operiert und vor langer Zwangspause

Der FC Arsenal und die Schweizer Nationalmannschaft müssen in den kommenden Wochen auf Granit Xhaka verzichten.

Der ehemalige Bundesligaspieler hat sich offenbar eine Knieverletzung zugezogen und könnte damit vor einer längeren Zwangspause stehen. Der Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft teilte am Dienstag in seiner Instagram-Story ein Foto, auf dem er mit einem dick bandagierten und geschienten Knie auf der Couch liegt. Nach Informationen der "Blick" soll sich der Profi des FC Arsenal einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen haben und sechs bis acht Wochen ausfallen. Weitere Untersuchungen stünden an. Vom Verein gab es noch keine Informationen.

Xhaka war am Sonntag im Duell der Erzrivalen mit Tottenham Hotspur (3:1) nach einem Zweikampf mit Lucas Moura verletzt ausgewechselt worden. Sollte sich die Verletzung bestätigen, fehlt der 29-Jährige nicht nur den Gunners, sondern auch den Eidgenossen in der entscheidenden Phase der WM-Qualifikation mit den letzten vier Spielen im Oktober und November. Xhaka hatte bereits die letzten Spiele wegen einer Corona-Infektion verpasst.