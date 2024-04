Xenia Smits: "Wenn wir viel einstecken, dürfen wir sicherlich auch austeilen"

Die deutschen Handballerinnen haben ihr Auftaktspiel mit 31:25 (17:14) gewonnen. Xenia Smits beschreibt, wie das Gefühl nun, vor dem entscheidenden Spiel gegen Montenegro am Samstag (14:15 Uhr / live ARD), im Team ist und blickt auf diese Partie voraus.

Xenia, Schritt eins ist getan. Was überwiegt: Erleichterung oder Freude auf die nächste Aufgabe am Samstag?

Xenia Smits:

Jetzt überwiegt erst mal die Freude über den Sieg. Die Erleichterung kommt dann erst, wenn wir es wirklich geschafft haben uns für die Olympischen Sommerspiele zu qualifizieren. Es ist nur der erste Schritt von dreien. Es müssen noch mehr Punkte her, damit wir die Quali schaffen.

Jetzt regenerieren wir und dann geht der volle Fokus auf Montenegro.

Du hast mit einem getapeten Finger gespielt. Müssen wir uns Sorgen machen?

(Lacht) Nein, das mache ich immer. Das ist tatsächlich eine Vorsichtsmaßnahme. Handball-Finger sind nicht immer so stabil. Da braucht man manchmal schon ein Tape. Das ist Standard bei mir.

Ihr spielt am Samstag gegen Montenegro. Was kommt da auf euch zu?

Es ist eine sehr körperbetonte Mannschaft - wenn man so will, vielleicht sogar ein bisschen dreckig. Das ist aber okay. Wenn wir viel einstecken, dürfen wir sicherlich auch austeilen. Wir müssen mal gucken, wie viel die Schiedsrichter dann zulassen. Ich denke, dass es kein ganz so schnelles Spiel wird, dafür deutlich härter.

Ihr habt gegen Slowenien wenig Tempohandball gezeigt. Gehst du davon aus, dass ihr da gegen Montenegro eine Schippe drauflegen müsst?

Ich gehe allerdings davon aus, dass wir mehr Gegenstoßtore brauchen als im Auftaktspiel gegen Slowenien, um es erfolgreich zu gestalten. Ich finde, wir haben gegen sie ganz clever gespielt. Wir haben nicht unbedingt die Gegenstöße laufen können, weil wir auch nicht diese schnellen Ballgewinne hatten. Es dürfte aber schon möglich sein, gegen Montenegro mehr ins direkte Tempospiel zu gehen