Xenia Smits: "Etwas Ordentliches erreicht"

Xenia Smits, die Kapitänin der SG BBM Bietigheim Frauen, führte ihr Team auch im Finale der EHF Champions League aufs Feld. Am Ende steht mit dem zweiten Platz in Europa das beste, was das Team, das ab der kommenden Saison als HB Ludwigsburg an den Start geht, jemals erreicht hat. Smits blickte nach dem Spiel froh auf ihre Silbermedaille.

Xenia Smits: „… das Kollektiv etwas aus den Augen verloren“ sportseye.de / Heiner Lehmann