Xavis "Unersättlicher": Wie Lewandowski im Bayern-Vergleich dasteht

Es hat wahrlich nicht lange gebraucht, bis sich Robert Lewandowski (34) zur Lebensversicherung für den FC Barcelona entwickelt hat. Ein Sonderlob gibt es vom Trainer für den Torjäger, der seinen Start beim FC Bayern deutlich übertroffen hat.

14 Pflichtspiele, 16 Tore. Vier Doppelpacks in der Liga, einer in der Champions League. Gegen Außenseiter Pilsen traf er in der Königsklasse sogar dreimal. Robert Lewandowski hat einen Start nach Maß in Katalonien hingelegt. Der Karriereschritt, den der Pole unbedingt machen wollte, ist der einzige Grund, warum Barcelona nicht schon jetzt als Absteiger aus der Champions League feststeht und in der Liga nur drei Punkte hinter Erzrivale Real Madrid liegt.

Nach dem 3:0 gegen Villarreal am Donnerstagabend, bei dem Lewandowski - natürlich - wieder doppelt traf, geriet sein Trainer nicht zum ersten Mal seit dem Wechsel im Sommer ins Schwärmen. "Er ist unersättlich. Er hat ein Ziel im Kopf, er ist ein Killer", sagte Xavi auf der Pressekonferenz, um Sekundenbruchteile später nachzulegen: "Er trifft in die Ecken, er ist clever, er sucht den Raum, er ist ein großartiger Stürmer."

Die Torschützenliste in La Liga führt Lewandowski schon jetzt souverän an, elf Tore aus zehn Spielen sind unerreicht. Borja Iglesias (Real Betis) und der ehemalige Bundesliga-Profi Joselu (Espanyol) hecheln mit je sieben Treffern hinterher. Der frisch gebackene Ballon-d'Or-Sieger Karim Benzema wird die Titelverteidigung in dieser Kategorie angesichts von fünf Toren aus sieben La-Liga-Einsätzen bereits ad acta gelegt haben. Sollte Real die spanische Meisterschaft verteidigen, wird es Teamplayer Benzema aber wohl auch reichlich egal sein.

Elf der 24 Ligatore von Barça erzielte Lewandowski, also fast die Hälfte. In der Champions League sind es fünf von acht. Beeindruckende Zahlen. Zahlen, die die Katalanen aber auch beunruhigen könnten. Wehe, wenn Lewandowski mal ausfällt. Ein Gefühl, das in München kein unbekanntes war.

Doch wie schneidet Lewandowski eigentlich im Vergleich zu seinem Bayern-Start ab? Dieser lässt sich zumindest zahlentechnisch recht genau ziehen, nach dem zehnten Bundesliga-Spieltag - unisono zum zehnten jetzt in La Liga - hatte er ebenfalls 14 Pflichtspiele absolviert.

In den ersten zehn Bundesliga-Partien im Bayern-Trikot erzielte Lewandowski "nur" fünf Tore - eines gegen Schalke, eines gegen Paderborn, zwei gegen Hannover und eines gegen Ex-Klub Dortmund. Dazu kommt eines im DFB-Pokal gegen den HSV und eines in der Champions League gegen die Roma (bei einem 7:1-Auswärtserfolg wohlgemerkt). Macht in Summe sieben aus 14. Der Start in Barcelona des über die Jahre selbstverständlich gereiften, noch abgezockteren und stärkeren Lewandowski übertrifft den in München deutlich.

Elf verschiedene Zuarbeiter

Er ist zudem Ausdruck von Lewandowskis Anpassungsfähigkeit. An einen neuen Klub, aber auch an ständig wechselnde Zuarbeiter. In der Offensive Barcelonas ist er zumeist die einzige Konstante, neben und hinter ihm rotiert Coach Xavi kräftig. Bei seinen 16 Pflichtspieltreffern im Trikot der Blaugrana gab es elf (!) verschiedene Vorbereiter. Im Detail sieht das so aus: Balde, Ansu Fati, Raphinha und Ousmane Dembelé bereiteten je zwei Tore vor, Memphis Depay, Jules Koundé, Ferran Torres, Sergi Roberto, Eric Garcia, Gavi und Jordi Alba je eines.

Stellen sich eigentlich nur noch zwei Fragen: Wer legt ihm eigentlich sein nächstes Tor gegen Bilbao am Sonntag vor - und wer sein erstes in der Champions League gegen die Bayern?