Xavis Rundum-Kritik: "Alles hat ein Erdbeben ausgelöst"

Seine letzte Pressekonferenz hatte es nochmal in sich. Barcelona-Coach Xavi fand am Sonntag deutliche Worte und wiederholte die Kritik, die ihm wohl den Job gekostet hat.

Ein Blatt vor den Mund nehmen musste Xavi nicht mehr am Sonntag nach dem 2:1-Sieg in Sevilla. Sein Abschied war besiegelt, und so redete der 43-Jährige frei von der Leber weg. Die Kritik nach der Kritik fiel noch deutlicher aus.

Xavi ließ keinen Zweifel daran, dass er sich als Sündenbock fühlt. "Ich habe das Gefühl, dass alles, was ich getan habe, ein Erdbeben ausgelöst hat. Ich bin generell ins Visier genommen worden", sagte er. "Ich war nicht in der Lage, in Ruhe und Gelassenheit zu arbeiten. Das ist sehr schade." Auch an die spanische Presse richtete er deutliche Worte: "Es geht um Erziehung und Werte. Meine Eltern haben mir diese Werte beigebracht. Es gibt Werte, die über den Fußball hinausgehen: Respekt, Bildung und Einfühlungsvermögen."

Mehrmals ging der Coach auch auf die Erfolge der Vergangenheit ein. Barcelona hatte in der vergangenen Saison Meisterschaft und Supercopa gewonnen, war in der abgelaufenen Saison aber titellos geblieben. "Die Arbeit wurde in der widrigen Situation, in der wir uns befanden, nicht gewürdigt. Wir waren neu, wir haben um den Titel gekämpft", erinnerte Xavi. "Dieses Mal waren wir der Aufgabe nicht gewachsen, wegen Kleinigkeiten, wegen vier Schlüsselspielen."

Als Nachfolger steht Hansi Flick in den Startlöchern, zu beneiden ist er dafür nicht - glaubt man Xavi, der dem neuen Trainer einige Tipps mit auf den Weg gab. "Ich sage ihm, dass er leiden wird. Ich sage ihm, dass er geduldig sein soll, weil es eine sehr komplizierte Situation ist", erklärte er und wiederholte dann nochmal die Kritik am Finanzgebaren des Klubs, die ihm wohl das Amt gekostet hat. "Barca ist ein schwieriger Verein, aber auch die wirtschaftliche Situation ist ungünstig."

Was Flick helfen kann? "Nur Siege", sagte Xavi. "Er selbst sei "viel unter die Lupe genommen worden. Da ich zur besten Generation von Barca gehöre, wurden Erwartungen geweckt, die sich gegen mich gerichtet haben." Dass den Katalanen die Wende gelingt, glaubt er nicht. "Die Situation wird sich nicht ändern. Die Gründe müssen von demjenigen, der die Entscheidung getroffen hat, erklärt werden", richtete er sein Wort auch noch in Richtung Joan Laporta, ohne ihn beim Namen zu nennen.

Was Xavi über seine Zukunft sagt

Barcelona hat es also doch noch irgendwie geschafft, eine durchwachsene Saison in eine chaotische mutieren zu lassen. Was Flick zweifellos hilft, ist das von Xavi hinterlassene Fundament - der Kader strotzt nur so vor jungen Spielern mit Potenzial. Das wird auch mit Blick auf den vorläufigen EM-Kader Spaniens klar, in dem sich mit Fermin, Pau Cubarsi, Lamine Yamal, Pedri und Ferran Torres gleich fünf Barcelona-Youngster befinden.

Und was geschieht nun mit Xavi? Dass er nach den letzten Tagen erst einmal eine Pause brauchen werde, daran ließ er keinen Zweifel. Und wie sieht es mittelfristig mit einer Rückkehr aus? "Ich hoffe es. Ich bin offen. Es wäre eine Ehre, aber ich weiß nicht, ob es passieren wird", sagte er. "Wir sind Profis, wir werden sehen, was passiert. In meinem Beruf kann alles passieren."