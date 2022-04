Xavis Lehre aus dem Hinspiel: "Darunter haben wir gelitten"

Der FC Barcelona will sich im Viertelfinale der Europa League gegen Eintracht Frankfurt unbedingt durchsetzen. Wie das gehen soll, und was für eine Rolle die Fans einnehmen, erklärte Coach Xavi.

Direkt zu Beginn der Pressekonferenz stellte Barcelonas Trainer Xavi eines klar: "Wir sind Barcelona und wir brauchen den Ball." Diesen wie im Hinspiel (1:1) häufig zu verlieren, sei alles andere als optimal. Zudem müsse sein Team "Konter verhindern und die Intensität steigern. Es wird für uns in vielen Situationen schwierig, aber unserem starken Gegner müssen wir es selbst schwer machen."

Das im Hinspiel häufig stattgefundene Umschaltspiel der Frankfurter soll also zunichte gemacht werden. "Wir dürfen den Ball nicht erneut so oft verlieren, so unnötig. Das darf auf diesem Niveau nicht passieren", hielt der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler des Öfteren gebetsmühlenartig fest. Er zeigte sich aus mehreren Gründen jedoch zuversichtlich.

Besserer Platz? Zumindest werden die Fans "ein Schlüssel" sein

Zum einen sei der Platz in Frankfurt "nicht gut" gewesen. "Unserer ist es aber. Daher wird das Spiel mit dem Ball denke ich besser funktionieren", hielt Xavi fest. Ein weiterer Faktor sei generell das Spiel vor dem eigenen Publikum. "Es wird ein Schlüssel in diesem Spiel, dass wir Zuhause spielen mit diesen Fans. Ich weiß, wie außergewöhnlich sie sind, wir brauchen sie und die Atmosphäre, damit sie uns antreiben."

Wir sind Barça und stehen immer unter Zugzwang, zu gewinnen - und das auf eine schöne Weise. Wir müssen immer exzellent sein. Xavi

Was Xavi von seinen Schützlingen erwartet und wie die Fans dabei helfen könnten, ist also klar. Genauso sollte es klar sein, dass Barça die Europa League unbedingt gewinnen möchte. Im "anspruchsvollsten Verein der Welt" müsse immer alles erfolgreich gestaltet werden. "Wir sind Barça und stehen immer unter Zugzwang zu gewinnen - und das auf eine schöne Weise. Wir müssen immer exzellent sein ", meinte der Coach. Erneut in der Champions League nur zuzuschauen, was "schmerzhaft" sei, wäre dagegen alles andere als gut. Immerhin ist der Sieg der Europa League ein Weg zur Qualifikation für die Königsklasse - und "es ist immer noch ein europäischer Titel. Das Team ist moviert und bereit."

Die Verteidigung muss besser werden

Bereit dürfte jedoch auch Frankfurt am Donnerstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) sein. Von der Eintracht erwartet Xaxi erneut ein gutes Spiel mit hoher Intensität. Gegen das gute Umschaltspiel helfe nur Barcelona-Ballsicherheit und daran habe der 42-jährige Spanier mit seiner Mannschaft hart gearbeitet. "Sie haben uns oft ausgekontert, darunter haben wir gelitten und deshalb müssen wir besser verteidigen, auch mit dem Ball, als im Hinspiel." Trotz der langen Ungeschlagen-Serie (mit elf Siegen aus 15 Partien) müsse dafür besser gespielt werden, als gegen Levante und in Frankfurt, "das war beides nicht sehr gut".

Es liegt also an Barcelona selbst, das hielt schon Verteidiger Eric Garcia zuvor fest. Von den rund 30.000 erwarteten Anhängern der Eintracht möchte sich außerdem niemand beeindrucken lassen. "Es ist normal, dass so viele Fans anreisen. Das könnte eines der größten Spiele ihrer Geschichte werden, sie werden extra motiviert sein, darauf sind wir vorbereitet. Die Fans werden laut sein und wir werden eine großartige Atmosphäre erleben. Es wird klasse für alle", so Xavi, der sich nicht noch einmal von Frankfurts hohen Einsatz überraschen lassen möchte. "Wir müssen Präsenz zeigen."