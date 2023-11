Xavis Gündogan-Müller-Vergleich

Nach der Niederlage im Clasico will Barcelona am Samstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in San Sebastian eine Reaktion zeigen. Xavi äußerte sich vor der Partie zur Kritik von Ilkay Gündogan und freut sich, einen wichtigen Spieler wieder dabei zu haben.

Der Clasico zwischen Barcelona und Real Madrid ist natürlich immer mit reichlich Prestige garniert. Entsprechend ärgerlich aus Sicht der Katalanen, dass das Heimspiel am vergangenen Samstag gegen den Rivalen mit 1:2 verloren ging.

Nach der Partie gab es deutliche Worte von Ilkay Gündogan. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, der im Sommer von Manchester City nach Barcelona gewechselt war, hätte sich in der Kabine "mehr Wut gewünscht" und hatte seine Kritik einige Tage später auch erklärt.

Auch Xavi wurde bei der Pressekonferenz vor dem Gastspiel am Samstagabend auf die Worte des Mittelfeldmannes angesprochen. Der Coach nahm es ganz gelassen und spielte es herunter: "Er hat den Ärger ausgedrückt, den wir alle in uns hatten, nichts anderes. Wenn man sich die Niederlage der Bayern (1:2 im Pokal in Saarbrücken, d.Red.) ansieht, kam Thomas Müller auch und hat kritisiert. Bei uns in der Umkleidekabine ist alles in Ordnung, da gab es keine Kontroversen."

Pedri machte erst zwei Ligaspiele

Der Trainer der Katalanen kam anschließend zu einem positiven Thema, denn Mittelfeld-Talent Pedri kann wieder mitwirken. Der Spanier konnte in dieser Saison erst zwei Ligaspiele bestreiten und fehlte seit dem 20. August mit einer langwierigen Muskelverletzung im rechten Oberschenkel. "Er ist verfügbar und bei 100 Prozent. Für mich sieht er bereit aus und das ist eine großartige Nachricht für die Mannschaft", freut sich Xavi.

Mit Pedri will Barcelona am Samstag gegen den Clasico-Frust angehen. Der Rückstand auf Spitzenreiter Real beträgt aktuell vier Punkte. "Es sind nur vier Punkte und es sind noch viele Spiele zu absolvierten. Wir müssen weiter hart arbeiten", bleibt Xavi in Sachen Tabellenkonstellation ganz gelassen.