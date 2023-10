Xavis Eloge auf Gündogan - Barça bangt um Lewandowski

Der FC Barcelona hat in Porto diversen Widrigkeiten getrotzt und darf schon jetzt von der K.-o.-Runde in der Champions League träumen. Sorgen macht der Zustand des früh ausgewechselten Robert Lewandowski.

Schon die erste halbe Stunde im Estadio do Dragao hatte es in sich. Bei einem der vielen knackigen Zweikämpfe erwischte David Carmo Gegenspieler Robert Lewandowski heftig am Knöchel. Referee Anthony Taylor hatte dabei gar kein Foul gesehen, musste in Minute 34 aber mit ansehen, wie der humpelnde Pole ausgewechselt werden musste. "Es war ein heftiger Schlag auf den Knöchel, der ihn nicht weitermachen ließ", stellte Xavi nach dem 1:0 klar: "Mal schauen, ob er bis Sonntag wieder fit ist."

Ehe Barcelonas Cheftrainer den Blick gen Granada richten wollte, monierte er die überzogene Erwartungshaltung an sein Team. "Die Spieler waren glücklich. Aber es ist der schwierigste Verein der Welt, man gewinnt 1:0 und das Glas ist halb leer", haderte Xavi und fügte an: "Das ist die Champions League. Wir haben gewonnen und alles scheint klein zu sein."

Das blanke Resultat spricht aber für ihn und sein Team. Lewandowski-Ersatz Ferran Torres erwies sich einmal mehr als Edeljoker und erzielte bereits sein viertes Pflichtspieltor in dieser Saison - sein erstes in der Königsklasse. "Wir haben gezeigt, dass wir gut mit Ball sind, aber auch, dass wir ohne leiden können", lobte der spanische Nationalstürmer, dessen andauernde Reservistenrolle kein Störfaktor sei: "Man muss jede Minute genießen, denn es ist eine verdammt große Sache, für Barcelona zu spielen."

Mustergültig vorbereitet wurde der Siegtreffer von Ilkay Gündogan. Auf den deutschen Mittelfeld-Antreiber sang Xavi ein regelrechtes Loblied. "Wir haben Glück, dass wir ihn haben", begann der einstige Mittelfeldspieler von Weltformat: "Er gibt uns die Pausen, die wir brauchen; er ist derjenige, der sich aufdreht, der abstoppt, derjenige, der Linien durchbricht. Er verliert keine Bälle. Es ist ein Privileg."

Schon auf dem Treppchen: Ter Stegen auf dem Vormarsch

Gleichzeitig dürften Gündogans Kollegen aber nicht so leichtfertig die Bälle verlieren. "Uns hat es im gegnerischen Feld an Geduld und Ruhe gefehlt", kritisierte Xavi. Mit Marc-André ter Stegen war aber auch auf den zweiten Deutschen auf dem Platz Verlass. Zum bereits sechsten Mal in dieser Pflichtspielsaison hielt der Nationalkeeper seinen Kasten für Barcelona sauber. Sechs Punkte und 6:0 Tore in der Königsklasse sind auch ihm zu verdanken.

In der Ruhmeshalle des Klubs rückt er derweil weiter auf: Durch seinen Einsatz gegen Porto wurde ter Stegen der Torhüter mit den drittmeisten Pflichtspielen. Mit nun 387 Spielen liegt ter Stegen gleichauf mit Antoni Ramallets, der zwischen 1947 und 1961 das Tor der Katalanen gehütet hatte.

Noch in dieser Saison könnte ter Stegen den legendären Andoni Zubizarreta (410 Einsätze) vom zweiten Platz verdrängen. Und selbst die 535-Spiele-Bestmarke von Victor Valdes ist für ter Stegen angesichts seines bis 2028 laufenden Vertrags kein Ding der Unmöglichkeit.