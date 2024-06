Xavier Pascual verlässt Dinamo Bukarest

Trainerabschied bei Dinamo Bukarest: Xavier Pascual verlässt den rumänischen Meister in diesem Sommer. Der Spanier wird mit einem Wechsel zu einem internationalen Top-Klub in Verbindung gebracht.

Nach drei Jahren bei Dinamo Bukarest verlässt Cheftrainer Xavier Pascual vorzeitig den rumänischen Serienmeister. Das bestätigte der Klub am gestrigen Montag (03.06.) in einer offiziellen Meldung. Unter Pascual hatte Dinamo dreimal die rumänische Meisterschaft, zweimal den Pokal und zweimal den Super Cup gewinnen können.

"Drei unvergessliche Jahre"

"Es ist an der Zeit, sich von der CS Dinamo Bukarest-Familie zu verabschieden", schreibt Pascual in einem Brief, der auf der Webseite des Vereins veröffentlich wurde. "Verschiedene Gründe zwingen mich dazu, diese Entscheidung sehr sorgfältig zu treffen und ich hoffe, dass sie sowohl für mich als auch für den Verein die richtige ist", führt der Trainer weiter aus.

"Es waren drei unvergessliche, sehr intensive Jahre, in denen die guten Zeiten die schlechten überwiegen", erklärt Pascual, der mit seinem Team in dieser Saison bis in das Finalwochenende der EHF European League vorstoßen konnte. Dort scheiterte man im Halbfinale am späteren Sieger SG Flensburg-Handewitt. Im Spiel um Platz drei verlor Dinamo knapp gegen die Rhein-Neckar Löwen.

Zukunft in Ungarn?

Nach Vereinsangaben verlässt Pascual Dinamo vor Ablauf der Vertragslaufzeit. "Xavier Pascual hat beschlossen, die Klausel in seinem Vertrag zu aktivieren, die es ihm ermöglicht, im Falle eines besseren Angebots zu gehen und zu einem anderen europäischen Giganten zu wechseln", so der Verein.

Pascual soll es Berichten zufolge nach Ungarn ziehen. Dort soll der Spanier den Posten als Cheftrainer von Momir Ilic bei Telekom Veszprem übernehmen. Mit David Davis, der von 2018 bis 2021 bei Veszprem trainiert hat, soll der rumänische Top-Klub bereits einen Nachfolger für Pascual gefunden haben.

