Xavier Pascual: "Flensburg ist der beste Gegner, auf den wir treffen können"

Im ersten Halbfinale der EHF European League Finals trifft Dinamo Bukarest als einziger nicht deutscher Teilnehmer am Samstag (15 Uhr) auf die SG Flensburg-Handewitt. Für die Rumänen sind die Fördestädter auf dem Papier der stärkste Gegner, trotzdem sieht man sich nicht als ganz chancenlos.

"Es ist ein wichtiger Moment, wir sind da, die Mannschaft ist bereit. Wir sind zuversichtlich, natürlich ist es schwierig, aber warum nicht? Flensburg ist der beste Gegner, auf den wir treffen können, wir sind extrem konzentriert. Eine rumänische Mannschaft im Final Four ist ein großer Schritt für den Handball hier", blickt Trainer Xavier Pascual gegenüber dem rumänischen Sportportal Gazeta Sporturilor voller Vorfreude auf die Halbfinalpartie.

Die bisherige Zielsetzung, die Finals zu erreichen, hat sich für die rumänische Mannschaft nun geändert: "Wir müssen Flensburg schlagen! Es ist wichtig, dass die Leute in der Presse über Handball sprechen", so Pascual, der mit Dinamo Bukarest in diesem Jahr bereits den rumänischen Pokal holen konnte und kurz davor steht, zum vierten Mal in Folge rumänischer Meister zu werden.

Obwohl er seine Mannschaft am Wochenende in Hamburg in der Außenseiterrolle sieht, würde er Dinamo Bukarest nicht als chancenlos betiteln: "Wir haben erfahrene Spieler. Es ist sehr wichtig, konzentriert und zusammenhängend zu beginnen, denn Flensburg kann das Spiel in 10 Minuten entscheiden. Aber wir fahren dorthin, um zu gewinnen. Ich denke nicht, dass wir bei der Auslosung Pech hatten, auch wenn Flensburg Favorit ist, ist das für mich nicht wichtig. Der Favorit gewinnt nicht immer", kommentiert Pascual die Halbfinal-Auslosung.

Auch Rückraumspieler Robert Militaru hat mit seiner Mannschaft Großes vor. "Seit wir hier sind, kämpfen wir um den Pokal, wir haben Geschichte geschrieben und wir wollen hier nicht aufhören". Der 30-Jährige fügt hinzu: "Auf dem Papier ist Flensburg der stärkste Gegner, aber in einem Spiel kann alles passieren. Wir haben einen tollen Trainer hinter uns und ich bin zuversichtlich, dass wir einen guten Tag haben werden. Die Fans haben uns immer gepusht, sie haben uns überall begleitet, wo wir gespielt haben. Unsere Fans sind einzigartig, sie werden auf jeden Fall gehört werden."