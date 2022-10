Xavi: "Wenn wir keine Titel gewinnen, wird ein anderer Trainer kommen"

Der verlorene Clasico war ein herber Schlag für den FC Barcelona - und auch für Trainer Xavi. Der Coach weiß um den immensen Druck in dieser Saison.

War am Sonntag in Madrid bedient: Barcelonas Coach Xavi. IMAGO/NurPhoto

"Real hat sehr gut verteidigt, wir haben nicht so gut in der Offensive gespielt, wie wir es normalerweise tun. Dementsprechend hatten wir auch weniger Chancen", ging Xavi auf der Pressekonferenz am Mittwoch vor dem Liga-Auftritt gegen Villarreal am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) nochmal auf den verlorenen Clasico am Sonntag in Madrid ein.

Die Niederlage tat am Sonntag weh - und das tut sie in Katalonien auch einige Tage später noch. Real hat nun drei Punkte mehr als Barcelona, zudem haben die Königlichen mit dem 3:1 einen hervorragenden Grundstein geschaffen, um auch den direkten Vergleich zu gewinnen. So souverän wie beide Schwergewichte aktuell durch die Liga marschieren, ist der Sieg der Blancos schon mal eine Ansage.

Und der Druck bei Barça steigt. Auch, weil es für das Weiterkommen in der Champions League ein kleines Wunder braucht. "Wir haben ein Team gebaut, um Erfolg zu haben. Ich habe immer noch die volle Begeisterung. Alle ermutigen mich, es fühlt sich so an, als wäre ein Verwandter gestorben, bei all den Nachrichten, die ich bekommen habe", berichtet Xavi, dem klar ist: "Beim FC Barcelona gibt es keine Übergangssaison. Bei den Mühen, die der Verein unternommen hat, müssen wir um Titel spielen."

Der Verein will Titel sehen

Und wenn am Ende der Saison kein Titel herausspringt? "Dann wird es Konsequenzen geben, wie der Präsident sagt. Und vielleicht betreffen diese Konsequenzen mich", weiß auch der Coach, der klar sagte: "Ich will keine Ausreden suchen. Wenn wir keine Titel gewinnen, dann wird ein anderer Trainer kommen. Aber natürlich werden wir weiterhin alles versuchen."

Noch ist natürlich nicht aller Tage Abend, doch die nächsten Spiele (Villarreal, Bilbao, Bayern, Valencia, Pilsen) sind für Xavi und den FC Barcelona extrem wichtig. Im Sommer hat der Verein viel Geld ausgegeben und den Kader aufgerüstet. Den Kader für Titel hat Xavi auf jeden Fall. Nun muss der ehemalige Top-Mittelfeldmann liefern.