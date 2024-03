Xavi-Verbleib in Leipzig? Rose: "Wir sind sehr optimistisch"

Xavi blieb beim Sieg von RB Leipzig gegen Darmstadt 98 zwar ohne Scorerpunkt, sorgte aber wieder einmal für einige Zungenschnalzer. Trainer Marco Rose hofft auf einen Verbleib des 20-Jährigen über den Sommer hinaus.

Es lief die 60. Minute, als Xavi im Mittelfeld den Ball bekam, sich im Fallen geschickt um Darmstadts Thomas Isherwood drehte, anschließend die halbe Lilien-Abwehr stehen ließe und das perfekte Auge für Lois Openda hatte. Da der Belgier diese wie auch viele andere Chancen beim 2:0-Erfolg der Sachsen gegen Darmstadt vergab, wird es diese Szene nicht in einen Jahresrückblick der Leipziger schaffen.

Und dennoch sorgte sie im Stadion für dieses gewisse Raunen, für das nahezu jede Aktion des 20-jährigen Niederländers sorgt, wenn er am Ball ist. Ballbehandlung, Spielwitz, Lauffreude - all diese Attribute würden die Leipziger in der kommenden Saison schmerzlich vermissen, sollte Xavi wie geplant zu seinem Stammverein PSG zurückkehren.

Rose: "Es fühlt sich für ihn und für uns gut an"

Dort wurde der Youngster noch nicht glücklich, auch wenn er im Gegensatz zu anderen großen Talenten, auf denen bereits im Kindesalter eine große mediale Aufmerksamkeit lag, längst den Sprung in den Profifußball geschafft hat. Ein Trumpf für RB? "Es macht ihm Spaß, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, mit den Jungs, in der Stadt. Dementsprechend fühlt sich das für ihn und für uns im Moment gut an", so sein Trainer Marco Rose nach dem Sieg über Darmstadt am Sky-Mikrofon.

Hoffnung macht dem Trainer der Sachsen vor allem die Vernunft des niederländischen Nationalspielers, der an PSG noch bis 2027 gebunden ist und nach dem Abgang von Kylian Mbappé dort in große Fußstapfen treten könnte. Doch ist er dafür schon bereit?

"Ich glaube, dass Xavi ein wohlerzogener Junge ist, der einen klaren Plan für seine Karriere hat. Der weiß, wann es den nächsten Schritt braucht. Ich glaube, dass wir im Moment ganz gut zu ihm passen", so Rose, der damit die Hoffnung nährt, Xavi über den Sommer hinaus halten zu können.

Rose "kann nicht immer jeden glücklich machen" - Xavi spielt durch

Und Rose legte sogar noch einen drauf: "Xavi ist sehr gut beraten durch seine Familie, er fühlt sich hier sehr wohl. Wir sind sehr optimistisch". Auch wenn ein Verbleib in Leipzig über den Sommer hinaus nicht alleine an der Entscheidung des 20-Jährigen hängt, der 2019 mit 16 aus Barcelona nach Paris wechselte, scheint Leipzig gute Aktien in der Causa zu haben - jedenfalls laut Rose.

Obligatorisch für einen möglichen Verbleib ist aber zweifelsohne die Qualifikation für die Champions League über die Liga. Gegen Darmstadt erledigte RB seine Hausaufgaben - und das, obwohl Trainer Rose nach dem Champions-League-Aus unter der Woche einige namhafte Nationalspieler wie Benjamin Henrichs oder Dani Olmo auf der Bank ließ. "Ich kann nicht immer jeden glücklich machen. In erster Linie geht es um Leistung und den Verein", so Rose. Die Leistung bei Xavi stimmt - und auch deshalb spielte Xavi gegen Darmstadt über die volle Distanz.