Xavi trotz Krankenhaus-Vergleich sicher: "Wir können Real wehtun"

Auf den personalgeplagten FC Barcelona warten äußerst wichtige Wochen. Vor dem Hinspiel in der Copa del Rey gegen Real Madrid offenbarte FCB-Coach Xavi interessante Neuigkeiten - und erklärte nach der jüngsten Mini-Krise seinen Ansatz.

Will sich als "Underdog" in den Clasicos durchsetzen: Barça-Coach Xavi. IMAGO/Pressinphoto

Schon einmal in diesem Jahr standen sich Barça und Real Madrid gegenüber: Mitte Januar besiegten die Katalanen mit dem üblichen Ballbesitz-Spielstil den großen Rivalen im spanischen Supercup mit 3:1. Nun stehen gleich drei wichtige Clasicos binnen 35 Tagen an.

In diesen wollen die Katalanen nach dem Ausscheiden in der Champions- und Europa League den spanischen Pokal gewinnen. Für das Unterfangen braucht es im Hinspiel im Santiago Bernabeu der Madrider "Mut", erklärte die katalanische Legende Xavi auf der Pressekonferenz. "Die Spieler sollen alles versuchen. Dort zu gewinnen, ist ein sehr schönes Gefühl."

Überraschenderweise kann der Coach Barcelonas am Donnerstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) auch auf Ansu Fati zählen. Der 20-jährige Spanier hatte sich erst vergangenen Freitag im Training verletzt und eine Knieprellung zugezogen. Am Mittwochmorgen trainierte er bereits wieder mit dem Team. Xavi erklärte, dass es Ansu Fati gut gehe, "ich sehe ihn glücklich und motiviert".

Die Rückkehr der Nummer 10 in den Kader ist eine positive Randnotiz, Schlüsselspieler wie Robert Lewandowski, Ousmane Dembelé und Pedri - die in der Supercopa alle in der Startelf gestanden hatten - fallen indes sicher aus. Und deren Team befindet sich trotz sieben Punkten Vorsprung auf den Zweiten Real Madrid in La Liga gerade in einer Mini-Krise.

Wir sind in dieser Saison sehr selten unterlegen gewesen. Wir dürfen nicht nur auf die vergangenen beiden Spiele schauen. Xavi

Nach zwei Pflichtspielniederlagen in Serie gegen ManUnited (1:2) und UD Almeria (0:1) sprach Xavi metaphorisch davon, aktuell "im Krankenhaus" zu liegen. "Aber insgesamt gesehen stehen wir im Copa-Halbfinale, sind Erster der La Liga und wir haben die Supercopa gewonnen." Bis auf das Ausscheiden in den europäischen Wettbewerben laufe es also gut. "Wir sind in dieser Saison sehr selten unterlegen gewesen und wachsen weiter. Wir dürfen nicht nur auf die vergangenen beiden Spiele schauen."

Real ist für Xavi der Favorit

Nichtsdestotrotz schob der FCB-Coach dem Rivalen die Favoritenrolle zu. Der Champions-League-Sieger und spanische Meister sei gut in Form, das La-Liga-Hinspiel bei den Blancos ging mit 3:1 an diese. Barcelona müsse Real nun im besten Fall mit dem üblichen Ballbesitzfußball kontrollieren. Doch der Kontrahent besitze trotz des Supercopa-Sieges der Katalanen ein Team, das selbst bei einem 0:2-Rückstand in Liverpool mit 5:2 gewann. Real spiele "im Moment der Wahrheit sehr gut", gab Xavi zu Protokoll, "sie sind ein schwieriger Gegner, der dich manchmal nicht dominiert, aber mit einem Ballwechsel und zwei Berührungen stehen sie vor deinem Tor."

Xavi bilanziert dennoch mit breiter Brust: "Wir können ihnen wehtun, das haben wir schon bewiesen. Und alles wird im Camp Nou entschieden", auch das Liga-Rückspiel am 19. März (21 Uhr) findet dort statt. Der Druck sei daher nicht größer als in anderen Partien - Mini-Krise hin oder her.

