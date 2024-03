Xavi spricht über sein "Ablaufdatum" - Laporta trifft sich mit Flick-Berater

Der FC Barcelona steht vor einer "Woche der Wahrheit": Dem Champions-League-Vergleich mit Napoli folgt der in La Liga mit Atletico Madrid. Trotz der Verletzungssorgen gibt sich Cheftrainer Xavi zuversichtlich. Im Hintergrund läuft derweil weiter auf Hochtouren die Suche nach seinem passenden Nachfolger.

Zwei Niederlagen in der elften Kalenderwoche des Jahres und die Saison 2023/24 wäre für den FC Barcelona praktisch gelaufen. Ob dann sogar über eine vorzeitige Inthronisierung von Vereinsikone Xavi nachgedacht wird? "Das Wichtigste ist der Verein", stellte der einstige Weltklasse-Mittelfeldspieler vor dem Rückspiel gegen Napoli am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) klar: "Ich habe ja bereits ein Ablaufdatum."

Das Duell zwischen amtierendem spanischen und italienischen Meister nennt Xavi nicht ohne Grund "das wichtigste Spiel, das wir bisher gespielt haben". Dafür brauche es auch die nötige Unterstützung von den Rängen: "Es muss sich anfühlen wie im Camp Nou." Wegen des Umbaus der legendären Spielstätte trägt Barcelona seine Heimspiele aktuell im Estadi Olimpic Lluis Companys aus. "Wir brauchen ein volles Stadion. Die Spieler müssen die Wärme der Fans spüren, sie müssen der zwölfte Mann sein."

Ob solche Sätze ab Sommer Hansi Flick in Katalonien über die Lippen gehen? Die Spekulationen um ein Engagement des ehemaligen Bundestrainers erhielten am Montag neue Nahrung. Joan Laporta traf sich in Barcelona mit dessen Berater Pini Zahavi, zu dem der FCB-Präsident nicht erst seit dem Wechsel von Robert Lewandowski ein enges Verhältnis pflegt.

"Ich erwarte ein mutiges Napoli"

Xavi aber legt vollen Fokus auf das Hier und Jetzt. Unter Francesco Calzona sieht der Spanier den amtierenden italienischen Champion "verbessert". Auch den Fans machte Xavi Hoffnungen: "Ich erwarte ein mutiges Napoli, das viel Druck machen wird, es könnte ein gutes Spiel werden."

Als Schlüsselspieler nannte Xavi mitunter Matteo Politano, Victor Osimhen und Khvicha Kvaratskhelia. Ein ganz besonderes Lob erhielt ein Slowake im himmelblauen Dress: "Lobotka würde ich gerne in einer Mannschaft wie Barcelona sehen, er macht den Unterschied für sein Team aus."

Ich sehe keine Mannschaft im Wettbewerb, die besser ist als wir.

Auch wenn Barcelona durch das Heimspiel einen "kleinen Vorteil" habe, sehe Xavi sein Team nicht als Favorit. Mit Blick auf die Konkurrenz im Kampf um den Henkelpott stellte der Weltmeister von 2010 aber auch klar: "Ich sehe keine Mannschaft im Wettbewerb, die besser ist als wir, sondern nur Mannschaften, die anders sind als wir. Ich sage auch, dass wir mit ihnen mithalten können."

Ob er sein Team Elfmeterschießen trainieren ließ, wollte sich Xavi nicht entlocken lassen. Vielsagend schob er aber nach: "Wir haben an allen möglichen Szenarien gearbeitet, von denen wir glauben, dass sie eintreten könnten." Die Verletzungssorgen - unter anderem müssen Frenkie de Jong und Pedri passen - lässt Xavi nicht als Ausrede gelten. "Wir sind trotz wichtiger Abwesenheiten in guter Form. Wir waren dort besser und wir müssen hier besser sein."