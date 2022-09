Xavi sauer: "So ein Spiel darfst du nicht verlieren"

Der FC Barcelona hat auch das fünfte Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern in Folge verloren. Bei Coach Xavi überwog die Enttäuschung.

18 Torschüsse, 53 Prozent Ballbesitz im fremden Stadion, 54 Prozent gewonnene Zweikämpfe - und doch ging der FC Barcelona am Dienstagabend als Verlierer vom Platz. "Wir haben sieben Chancen kreiert und kein Tor erzielt", stellte Trainer Xavi fest, um anzufügen: "Die erste Halbzeit war hervorragend, aber so ein Spiel darfst du nicht verlieren. Es war ein Tag, um zu gewinnen. Ich bin sauer."

Der Ärger über den "Abstimmungsfehler" vor dem 0:1 und das schlechte Defensivverhalten vor dem 0:2 überwog dem Stolz über die gezeigte Leistung. "Wir hätten es verdient gehabt, zu gewinnen", befand Xavi: "Das Ergebnis ist schlecht, die Entwicklung gut." Die Laune aber, sie war schlecht bei Xavi. Seine im Vergleich mit vorherigen Duellen qualitativ deutlich verbesserte Mannschaft verpasste es, auf europäischer Bühne ein echtes Ausrufezeichen zu setzen.

Über den nicht gepfiffenen Elfmeter im Zweikampf zwischen Ousmane Dembelé und Alphonso Davies vor der Pause wollte Xavi nicht groß sprechen. Nur so viel: Er sei in der Halbzeit auf Schiedsrichter Danny Makkelie (kicker-Note 4,5) zugegangen und habe ihn gebeten, "ehrlich" zu sein. "Der Schiedsrichter hat mir gesagt, dass es kein Elfmeter war", so Xavi über das Gespräch mit dem Niederländer.

Nicht nur Robert Lewandowski zeigte sich bei seiner Rückkehr in die Allianz-Arena glücklos. Auch Top-Talent Pedri hätte die Partie gefühlt im Alleingang entscheiden können: "Wenn du gegen so eine Mannschaft so viel liegen lässt, musst du dafür bezahlen." In die gleiche Kerbe schlug auch sein Trainer: "Für solche Fehler musst du auf dem Niveau bezahlen, das ist eine harte Schule."

Wir stehen erst am Anfang. Xavi

In Sachen Intensität und Körperlichkeit hatte Xavi seine Mannschaft besser gesehen. Nach der ersten Viertelstunde im zweiten Abschnitt aber "war das Spiel vorbei". Schon am Samstag (16.15 Uhr, LIVE! bei kicker) hat Barcelona das Heimspiel gegen Elche vor der Brust, das Rückspiel gegen die Bayern steigt dann am 26. Oktober. Genug Zeit, um das eigene Spiel weiterzuentwickeln und die schwarze Serie gegen Bayern zu stoppen. Xavis Abschluss klang fast wie eine Drohung: "Wir stehen erst am Anfang."