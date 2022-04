Xavi ordnet Frankfurt-Atmosphäre ein - und freut sich auf Rasen im Rückspiel

Zufrieden sei er mit dem Ergebnis gewesen, nicht aber mit der Leistung seiner Mannschaft, verriet Barça-Trainer Xavi. Im Rückspiel will er Eintracht Frankfurt in einem Punkt kopieren.

Ihm gefiel, was er sah - auf der Anzeigetafel: Barcelonas Trainer Xavi. AFP via Getty Images

Auch auf ihrer nächsten Reise durch Europa scheint die Eintracht aus Frankfurt deutsche Fußballfans mehr mitzunehmen, als das anderen Bundesliga-Vertretern in den vergangenen Jahren gelungen ist. Ihre Fans sollten sich allerdings nicht allzu viel darauf einbilden, findet Barça-Trainer Xavi.

Bis zum Platzverweis war Barça gut bedient

"Die Atmosphäre hat uns nicht beeinträchtigt", erklärte die Spielerlegende nach dem 1:1 im Europa-League-Viertelfinal-Hinspiel in Hessen. "Dass wir nicht so gut waren wie in den vergangenen Spielen, lag nicht daran. Denn in der Türkei (Barça spielte im Achtelfinale gegen Galatasaray, Anm. d. Red.) ist die Atmosphäre sogar noch stärker gewesen." Und woran lag es dann, dass die Katalanen bis zur Gelb-Roten-Karte für Frankfurts Tuta in der 78. Minute mit dem Remis noch relativ gut bedient waren?

"Defensiv haben sie sehr gut gespielt, sie waren heute besonders motiviert. Wir wussten nicht, wie wir attackieren sollten", lobte Xavi die Frankfurter. Tatsächlich war sein Mittelstürmer Pierre-Emerick Aubameyang, der wie kein anderer für Barcelonas sportliche Wiedergeburt steht und in den vergangenen Monaten beinahe nach Belieben getroffen hatte, weitgehend von seinen Mitspielern abgeschnitten.

In Barcelona rollen die Bälle anders

Außerdem habe der große FC Barcelona vor der SGE "großen Respekt gehabt", so Xavi - in Frankfurt. Zu Hause, im Camp Nou, werde das "anders sein". Was übrigens auch für den Platz im Deutsche-Bank-Park gilt, mit dem der 42-Jährige beim Gastspiel - wie schon ab und an als Spieler - nicht ganz einverstanden gewesen war. "Ich glaube, dass der Platz im Camp Nou besser für uns sein wird. Heute konnten wir den Ball nicht so gut laufen lassen."

Es schien also mehrere Gründe zu geben, warum Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend laut Xavi "besser gespielt hat" als der FC Barcelona, die beim Rückspiel am kommenden Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) aber eben auszuhebeln seien. Zumindest wenn diesmal das Stadion zum Faktor wird. "Das Camp Nou wird brodeln müssen, so wie es hier der Fall war", fordert Xavi. Hat die Atmosphäre wohl doch Eindruck hinterlassen.

Internationale Pressestimmen: "Barça zunächst überfahren" - "Eintracht-Fans Wahnsinn"