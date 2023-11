Xavi nimmt "Anspannung" wahr - Lewandowskis verweigerter Handschlag mit Symbolkraft

Der FC Barcelona taumelte zuletzt der Länderspielpause entgegen. Nur mit Mühe hielten die Katalanen den Anschluss zur Spitze. Über eine Szene beim 2:1 gegen Alaves wurde besonders viel diskutiert.

Die Länderspielpause kommt für den FC Barcelona vielleicht gerade recht. Zuletzt schleppte sich die Blaugrana durch die Spiele, letztmals am 23. September beim 3:2-Heimsieg gegen Vigo schossen die Katalanen mehr als zwei Tore in einem Pflichtspiel. Der Clasico-Niederlage folgten das überaus schmeichelhafte 1:0 bei Real Sociedad, die Champions-League-Niederlage gegen Donezk (0:1) - und nun der 2:1-Comebacksieg gegen Alaves.

Bereits nach 18 Sekunden war Barça am Sonntag in Rückstand geraten und hätte bis zur Pause noch deutlich höher hinten liegen können. Cheftrainer Xavi wählte seine Worte in der Kabine deswegen ganz bewusst, wie er hinterher erklärte. "Es betrifft mich nicht, denn schließlich muss ich praktisch nichts tun. Ich spiele nicht Fußball, sondern die Spieler. Deswegen werde ich auch ehrlich gesagt nicht nervös", so der 43-Jährige, der "Anspannung" bei seinen Profis wahrgenommen habe.

Wir haben im letzten Jahr zwei Titel gewonnen, und ich denke, diese Spieler verdienen Anerkennung. Xavi

Es brauchte eine Portion "Gelassenheit" trotz des Rückstands. "Ich habe ihnen gesagt, dass sie hier niemanden fressen und dass sie mich auch schon das Krebsgeschwür von Barça nannten", gab Xavi Einblick in seine Ansprache: "Das ist es, was ich ihnen gesagt habe. Für mich ist das ungerecht. Wir haben im letzten Jahr zwei Titel gewonnen, und ich denke, diese Spieler verdienen Anerkennung."

Dringend benötigte Ruhe könne aktuell nur schwer einkehren. "Wir sind in einem Moment, in dem es uns schlecht geht, aber auch wenn es uns schlecht geht, sind wir aus einem Spiel herausgekommen, das sehr hässlich war", sagte Xavi: "Ich schätze den Charakter der Mannschaft in der zweiten Halbzeit, ihre Persönlichkeit und die Tatsache, dass wir eine halbe Stunde lang gut gespielt haben. Das ist der Weg nach vorne."

Rüffel für Lamine Yamal

Matchwinner war Doppelpacker Robert Lewandowski, der beim Ausgleich seinen ersten Treffer seit dem 23. September erzielte. Eine Viertelstunde vor Schluss drehte der zwischenzeitlich verletzt fehlende Pole mit einem verwandelten Elfmeter den Spieß sogar noch komplett um.

Seine La-Liga-Tore sechs und sieben waren wertvolle. Keine Seltenheit in dieser Saison: Mit seinen sieben Treffern bescherte Lewandowski Barcelona bereits zehn Punkte - nur Reals Jude Bellingham (zehn Tore für neun Punkte) und Villarreals Gerard (acht Tore für acht Punkte) kommen an diesen Wert ran.

Hinterher wurde aber weniger über Lewandowskis Treffsicherheit oder Bedeutung fürs Team diskutiert. Vielmehr ging ein verweigerter Handschlag des 35-Jährigen in Spanien viral: Als ihm der erst 16-jährige Lamine Yamal rund 20 Minuten vor dem Ende die Hand hinhielt, ignorierte Lewandowski diese. Kurz darauf schimpfte "Lewy" in Richtung des Youngsters, weil dieser für den Geschmack des Torjägers in einer Szene zu eigensinnig agierte.

Die Versöhnung gab es schließlich nach Lewandowskis Elfmetertreffer, nach dem der Stürmer das Gespräch zu Lamine Yamal suchte und ihn offenbar über seine Sicht der Dinge aufklärte. Für viele Experten war es jedoch eine Szene mit Symbolkraft. Selbstverständlichkeit und Coolness sind ihnen bei Barça aktuell abhandengekommen.