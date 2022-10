Xavi nach defensivem "Desaster" schonungslos: "Es war grausam seit München"

Der FC Barcelona ist so gut wie raus aus der Champions League, ein Abwehrdesaster gegen Inter war dafür verantwortlich. Trainer Xavi wollte nichts beschönigen.

Weit ausgestreckte Arme? Um Gerard Piqué nach seinem schlimmen Fauxpas gegen Inter in die Pfanne zu hauen, fanden die fleißigen Meme-Macher im Internet schnell ein geeignetes Äquivalent. Der Barça-Innenverteidiger links. Die Jesus-Statue von Rio rechts.

Spott und Häme also für eines der Aushängeschilder Barcelonas, das sinnbildlich für das "Desaster" (Marca), beziehungsweise den "virtuellen K.o." (Mundo Deportivo) steht. Mit dem 3:3 gegen Inter verloren die Katalanen nicht nur wichtige Punkte, sondern auch den direkten Vergleich gegen die Italiener in der Gruppe C. Holen diese am kommenden Spieltag einen Sieg gegen Viktoria Pilsen (null Punkte, Tordifferenz -13), ist auch die letzte theoretische Chance dahin für die Elf von Xavi, die gegen den FC Bayern (zwölf Punkte, Tordifferenz +11) ran muss.

Der Barça-Trainer wirkte nach der Partie ratlos. "Es ist schwer, etwas zu sagen", sagte der 42-Jährige nach dem turbulenten Treiben auf dem Rasen. "Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt und hätten mehr verdient. Aber das ist Fußball. Wir haben viele Fehler gemacht. Es ist brutal für uns.“

Für Kapitän Sergio Busquets war der Ausgang schlicht "enttäuschend. Es ist eine schwierige Gruppe, aber wir hätten es mit den ganzen Neuverpflichtungen besser machen müssen." Es sei zwar noch nicht vorbei, "aber es wird jetzt sehr schwer, weil wir nicht mehr nur von uns abhängig sind".

Vor allem die Abwehr der Katalanen wackelte gehörig, obwohl der starke Marc-André ter Stegen so manchen Patzer sogar noch ausbügelte. Edin Dzeko war nach einer Viertelstunde noch an der Latte gescheitert. Wer genau hinsah, erkannte da schon die weit ausgebreiteten Arme Piqués. Alles unter Kontrolle? Von wegen.

Auch der Führungstreffer von Ousmane Dembelé brachte keine Sicherheit, nach der Pause erhielt Barcelona wegen des Piqué-Patzers - zu allem Überfluss hob der viel zu tief stehende 35-Jährige in der Szene auch noch das Abseits auf - endgültig Schlagseite. Doch er war nicht allein.

Wenn die Verteidigung versagt, versage ich. Xavi

Nichts anderes als dilettantisch war schließlich auch das Zweikampfverhalten von Nebenmann Eric Garcia vor dem 1:2. Nach einem Stellungsfehler ließ der hüftsteif wirkende Innenverteidiger Lautaro Martinez das Leder mit der Brust annehmen und sich dabei auch noch versetzen. Einfacher konnte man es dem Inter-Stürmer eigentlich kaum machen.

Und das dritte Gegentor? Setzte dem Defensivdesaster die Krone auf. Lautaro Martinez stand nach einem Abschlag von Keeper André Onana gegen die aufgerückten Blaugrana auf rechts frei, doch sein Querpass auf Torschütze Robin Gosens wäre in der Form gar nicht möglich gewesen, hätte Garcia in der Szene nicht zweimal (!) den Arm gehoben, um auf Abseits zu reklamieren (was in Zeiten des Videobeweises ohnehin reichlich sinnlos erscheint). So verlor er die nötigen Meter, um die Szene bereinigen zu können. Völlig verschlafen hatte die Szene auch Franck Kessié, der viel näher zum Barça-Tor stand als der den Sprint anziehende Gosens, dann aber viel später die Ziellinie erreichte.

Fürchterliche Missstände auf Schülerniveau, die Xavi immerhin nicht schönreden wollte. "Das erste Tor war ein klarer Fehler der Abwehrreihe, das zweite Tor auch. Es war grausam seit München, über Mailand und auch heute." Und: "Die Abwehrfehler haben uns das Spiel gekostet. Wenn die Verteidigung versagt, versage ich." Sein gnadenloses Fazit: "Wir haben es nicht verdient, in der Champions League weiterzukommen."

Wer verteidigt in Madrid?

Am Sonntag geht es nun auch noch gegen den Titelverteidiger dieses Wettbewerbs, Real Madrid. Ganz sicher ohne Abwehrspieler Ronald Araujo, womöglich weiterhin ohne die angeschlagenen Jules Koundé und Andreas Christensen. Dass die umgekrempelten Katalanen gegen namhafte Teams bislang nicht überzeugten, dürfte Xavi neben den Abwehrproblemen weitere Sorgen bereiten. Der spanische Spielplan hatte es recht gut gemeint mit Barcelona, der erste wirklich dicke Brocken in La Liga wartet am Sonntag (16.15 Uhr, LIVE! bei kicker) im Bernabeu.

"Jetzt müssen wir an den Clasico denken", schaute Xavi nach vorn. "Es gibt noch andere Wettbewerbe, wir lassen die Champions League beiseite und konzentrieren uns auf La Liga, wo wir an der Spitze bleiben wollen."

Die Zukunft auf internationalem Parkett liegt woanders. Auf einem weiteren Meme ist ein Spieler Inters zu sehen, dessen Kopf vom Logo der Europa League verdeckt wird. Er schleift einen Spieler mit Barça-Emblem hinter sich her. "Du kommst mit", sagt der Mailänder. Der Barcelona-Akteur antwortet: "Nicht schon wieder!"