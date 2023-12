Xavi kehrt wohl zurück, Werner fehlt weiter

Zwei Pflichtspiel-Niederlagen nacheinander hat RB Leipzig zuletzt hinnehmen müssen. Im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim soll wieder dreifach gepunktet werden. Xavi wird dabei wohl helfen können.

Marco Rose ist sich sicher, dass seine Spieler vor dem Duell mit dem Neuling am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) voll fokussiert sein werden. "Wir wissen um die Gesamtkonstellation", sagt der Trainer von RB Leipzig, "wir wollen wieder mal ein Bundesligaspiel gewinnen." Auch wenn die Saison noch lang ist, wäre ein Erfolg für die Sachsen auch vor dem Hintergrund gut, den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu halten beziehungsweise im Idealfall auf einen dieser Ränge vorzurücken.

Dazu sollte gegen Heidenheim gewonnen werden, doch Rose sieht das nicht als Selbstläufer. Er werde sein Team nach dem Highlight in der Königsklasse bei Manchester City (2:3) - als RB aus einer kompakten Abwehr über Konter kam - darauf einstellen, dass es gegen Heidenheim "ein anderes Spiel gegen einen anderen Gegner wird" (Rose). Heidenheim sei das laufstärkste Team der Bundesliga, so der RB-Coach, spiele mit Hingabe und sei "sehr stabil".

Rose ist jedoch zuversichtlich, dass seine Mannschaft mental und körperlich auf der Höhe sein wird. Physisch mache sein Team trotz der Belastungen der vergangenen Wochen und Monate "einen ordentlichen Eindruck" und auch fußballerisch hatte der 47-Jährige zuletzt trotz der beiden Niederlagen in Manchester (2:3) und in der Liga in Wolfsburg (1:2) gar nicht so viel einzuwenden. "Inhaltlich haben wir zwei ordentliche Spiele gemacht", betont Rose. Nun gehe es darum, "bis zum 19. Dezember das Level hochzuhalten", so der Trainer.

Kapitän Orban ist "voll im Soll"

Verzichten müssen die Leipziger nach wie vor auf Dani Olmo (Schultereckgelenk-Sprengung), El Chadaille Bitshiabu (Aufbautraining nach Innenbandriss im Knie) und Kapitän Willi Orban (Aufbautraining nach Außenbandriss im Knie). Letzterer ist laut Rose "voll im Soll", ob der 31-Jährige in diesem Kalenderjahr nochmal zum Einsatz kommt, ist aber eher unwahrscheinlich.

Xavi dagegen dürfte gegen Heidenheim wohl wieder spielen können. Die Schulterverletzung des niederländischen Mittelfeldakteurs, die dieser im Champions-League-Spiel bei Manchester City erlitten hatte, hat sich als nicht schwerwiegend herausgestellt. Allerdings, so Rose, müsse man im Abschlusstraining sehen, wie die Schulter reagiert, wenn Xavi Zweikämpfe führen muss oder zu Fall kommt. Auch Benjamin Henrichs (nach Infekt) steht wohl wieder zur Verfügung, während Timo Werner (Adduktorenbeschwerden) auch gegen Heidenheim passen muss.