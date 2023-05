Xavi glaubt an Messi und kündigt persönliches Gespräch an

Kehrt Lionel Messi zum FC Barcelona zurück? Gerüchte gibt es schon länger, das Interesse der Katalanen ist auch bekannt - und nun kündigte Xavi an, mit dem Argentinier reden zu wollen.

"Ich werde mit ihm sprechen", sagte Barças Trainer Xavi in einem am Montag veröffentlichten Interview der Zeitung "Sport". Der 43-Jährige zeigte sich davon überzeugt, dass Messi dem frisch gebackenen spanischen Meister sportlich weiterhelfen würde: "Es gibt überhaupt keinen Zweifel. Wenn Messi zurückkäme, würde das unserem Fußball sehr helfen", erklärte Xavi und verriet, dass er seinen Standpunkt auch Barcelonas Präsidenten Joan Laporta bereits dargelegt habe.

Eine Rückkehr von Messi würde Xavi zufolge nicht zu einer Änderung der Spieltaktik führen. "Nein, es wäre dieselbe Idee, dasselbe Modell", betonte der Spanier und verwies auf die Vielseitigkeit des Weltmeisters: "Messi könnte bei Barça an vielen verschiedenen Positionen spielen." Xavi denkt zudem, dass Messi "noch Jahre auf hohem Niveau vor sich" habe, betonte aber auch, dass die Entscheidung, ob der 35-Jährige zu den Blaugrana zurückkehrt, alleine bei Messi liegt.

Auch Saudi-Arabien ist im Gespräch

Vor zwei Jahren hatte Messi den FC Barcelona nach 21 Jahren unter Tränen verlassen, nachdem klargeworden war, dass sich die hoch verschuldeten Katalanen ihn nicht mehr leisten konnten. "La Pulga" schloss sich Paris St. Germain an, konnte dort aber nie die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen. Bei PSG läuft sein Vertrag nun aus, in Frankreich wird er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht bleiben.

Neben Barcelona wird Messi auch mit einem Engagement in Saudi-Arabien in Verbindung gebracht, was finanziell für ihn auf jeden Fall lukrativer wäre. Sollte es also nicht zu einer Rückkehr des siebenmaligen Weltfußballers kommen, dann sieht Xavi darin auch keine Gefahr. Barcelona habe nämlich in der abgelaufenen Saison mit der gewonnenen Meisterschaft gezeigt, über welche Qualität man verfügt. "Dieser Titel hat besondere Bedeutung, weil wir ihn ohne den besten Fußballer dieses Klubs und der Welt gewonnen haben."