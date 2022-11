Xavi geht ein Gespräch mit Piqué aus dem Sommer bis heute nach

Wenn der FC Barcelona am Samstagabend Aufsteiger Almeria empfängt, wird Gerard Piqué (35) sein letztes Heimspiel für die Katalanen bestreiten. Coach Xavi (42) dachte deswegen an einen der "schwierigsten Tage" seiner Karriere zurück.

Die spanischen Medien überschlugen sich am Donnerstagabend, Minuten zuvor hatte Welt- und Europameister Gerard Piqué überraschend sein vorzeitiges Karriereende verkündet. Trotz Vertrags bis Sommer 2024 hat der Abwehrspieler für sich die Entscheidung getroffen, bereits in diesem Winter die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Barça oder nichts - so das Motto von Piqué.

Cheftrainer Xavi, der Piqué kürzlich nach Pfiffen der eigenen Fans vehement in Schutz genommen hatte, sieht sich nicht ganz "unschuldig" am verfrühten Karriereende seines Landsmanns. "Als ich letzten Sommer mit ihm gesprochen habe, war das einer der schwierigsten Tage meiner Karriere", gesteht der einstige Mittelfeldregisseur. Piqué, der lange Jahre das Spiel der Blaugrana als Abwehrchef mitbestimmt hatte, stand nur noch im zweiten Glied.

Ich war auch schon an diesem Punkt. Xavi über Piqué

Barcelona hatte die Abwehr im Sommer als eine der großen Schwach- wie Baustellen im Kader ausgemacht. Mit Jules Koundé und Andreas Christensen wurden zwei Innenverteidiger geholt, mit Marcos Alonso einer, der ebenso zentral verteidigen kann. Aufsummiert kommt Piqué bis zum Tag seiner Rücktrittserklärung gerade mal auf 555 Einsatzminuten in der Saison 2022/23. Freilich zu wenig für die Ansprüche eines jahrelangen Stammspielers.

Xavi kann sich in den 24 Zentimeter größeren Piqué sehr wohl hineinversetzen: "Er hat für sich eine Entscheidung gefällt, weil er sich weniger wichtig und nützlich fühlt. Ich war auch schon an diesem Punkt. Dann ist es normal, einen Schritt zur Seite zu machen." Das Vorgehen des in Barcelona geborenen Piqué zeige dennoch "wahnsinnige Größe". "Er verdient all das Lob und die Anerkennung. Er verdient das Beste und die Fans von Barcelona sollten ihn als das ehren und schätzen, was er ist: eine Legende."

Darf Piqué starten? "Wir werden sehen"

Die am Samstag zum Abschied von Beginn an auflaufen wird? "Wir werden sehen", so Xavi, der sich nicht in die Karten schauen lassen wollte. Barcelonas Trainer sprach auf der Pressekonferenz am Freitag von "undankbaren" und "unangenehmen" Entscheidungen. Piqué zum Ersatzmann zu degradieren, steht fraglos sehr weit oben auf dieser Liste.

"Ich habe große Verantwortung und deswegen habe ich mir angesehen, was das Beste für Mannschaft und Verein ist. Auch wenn es mich Überwindung gekostet hat", erklärte Xavi, der nachschob: "Ich weiß nicht, ob ich fair war, aber ich war aufrichtig und ehrlich." Über Piqué könne er kein schlechtes Wort verlieren, dessen Verhalten sei immer vorbildlich gewesen.

Er könnte Präsident werden oder was auch immer er will. Xavi über Piqué

Gerüchte über ein abgekühltes Verhältnis zwischen ihm und Piqué blockte Xavi direkt ab. "Die Beziehung zueinander ist die gleiche wie zuvor, aber ich muss Entscheidungen zum Wohle des Vereins treffen." Letztlich hat der Leistungsabfall den Ausschlag gegeben. Xavi, der vom "Gesetz des Lebens" sprach, hofft nun auf eine neue "goldene Generation" in Barcelona.

An der Piqué ja vielleicht in mittelfristiger Zukunft in anderer Funktion mitarbeitet? "Er könnte Präsident werden oder was auch immer er will. Persönlichkeit und Führungsstärke dafür hat er", ist Xavi überzeugt. Piqué würde diese Qualitäten am Samstag wohl am liebsten noch einmal auf dem Platz zeigen.