Xavi frustriert: "Wir müssen rennen wie Tiere"

Der strauchelnde FC Barcelona fuhr gegen Almeria einen Sieg ein, der niemanden zufriedenstellt. Ein Lob bekam dabei ein Spieler, dessen Profil in der aktuellen Phase die Lösung sein könnte.

Das Punktekonto des FC Barcelona fragt nicht nach, wie am Mittwochabend drei weitere Zähler hinzugekommen sind, und doch war der 3:2-Heimsieg gegen den noch sieglosen Tabellenletzten Almeria alles andere als ein Schritt aus der fußballerischen Krise.

Die Katalanen, mit dem Wissen im Hinterkopf, am Folgetag aus finanziellen Gründen bereits das nächste Spiel bestreiten zu müssen, mussten dreimal in Führung gehen, um am Ende schließlich knapp zu gewinnen. Ausgerechnet von Sergi Roberto, weder Goalgetter noch Leistungsträger, bedurfte es dafür eines späten Doppelpacks. Auf dem Zahnfleisch schlug der Meister das Schlusslicht. Alles ist gerade so anstrengend.

"Wir mussten viel mehr leiden, als ich das erwartet hatte", räumte hinterher Trainer Xavi ein, der allerdings fand, dass das Leiden mehr war, "als wir verdient hatten". Doch gleichzeitig erklärte er die Leistung seiner Mannschaft in der ersten Spielhälfte für "inakzeptabel" - und bezog sich damit auf die Einsatzbereitschaft seiner talentierten Spieler.

Barça lässt das vermissen, was es vergangene Saison zum Meister machte

"Wir sind nicht das Barcelona von 2010", meinte der einstige Weltklasse-Stratege, der damals selbst Teil dieser Mannschaft war: "Wir müssen rennen wie Tiere, um unsere Ziele zu erreichen". Der 43-Jährige fügte an, dass seine Meistermannschaft aus der Vorsaison durch "Seele, Zweikampfstärke, Aggressivität und hohes Pressing" triumphiert hatte, was ihr ein Jahr später phasenweise komplett abgeht.

Sogar so sehr abgeht, dass sich Barça selbst im Heimspiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht schwer tat, dass Überraschungsmannschaft Girona an der Tabellenspitze vor dem Spieltag bereits auf neun Punkte enteilt war. Was ein größerer Abstand ist als der nach unten, aus den Champions-League-Rängen raus.

Vielleicht hört die Lösung aktuell wirklich auf Namen wie Sergi Roberto, der von seinem Trainer für seinen Einsatz ein Lob bekam.