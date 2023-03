Xavi fordert mehr Anerkennung - und ist negativ "überrascht von Ancelotti"

Der FC Barcelona hat auch den zweiten Clasico binnen kurzer Zeit gewonnen. Für Coach Xavi aus mehreren Gründen ein besonderer Sieg. Auch wenn dieser in so mancher Hinsicht nicht einverstanden war.

Hat in Barcelona direkt sein erstes Clasico gewonnen: Xavi (Mi.). AFP via Getty Images

Der FC Barcelona ist der ersten Meisterschaft seit vier Jahren am Sonntag einen entscheidenden Schritt nähergekommen. Nach dem 1:0 bei Real Madrid im Hinspiel der Copa del Rey gewann Barça auch in La Liga knapp.

Goldenes Händchen im ersten Clasico als Trainer zu Hause

Trainer Xavi, der seinen Anteil daran hatte, war nach dem Erfolg in seinem ersten Clasico an der Seitenlinie im Camp Nou glücklich. "Heute war Gänsehaut pur", wird der 43-Jährige von der "Marca" zitiert. Der FCB ist zwölf Spieltage vor Liga-Ende Real Madrid auf zwölf Punkte enteilt. Obgleich Xavi nach dem Dreier nicht von einer Vorentscheidung sprechen wollte, wusste er nach der "dominanten" Vorstellung: "Es ist ein sehr wichtiger Sieg, er verleiht uns Selbstvertrauen."

Der Trainer, der am 5. April (22 Uhr, LIVE! bei kicker) Real Madrid mit seinem FCB erneut empfangen wird und mit dem dritten Clasico-Sieg in Serie das Pokalfinale erreichen könnte, bezeichnete die Leistung seines Teams als "sehr gut". Genauso aber traf er selbst richtige Entscheidungen: Sowohl Pedri-Ersatz Sergi Roberto als auch der für das Eigengewächs eingewechselte Franck Kessié erzielten die Tore beim 2:1.

Die "Zweifel bis zum letzten Moment", wen der beiden Xavi aufstellen sollte, überwand der Katalane also. "Es hat sehr gut geklappt, sie haben sich durchgesetzt. Das Tor hat sich Franck verdient." Alles in allem also "ein Tag zu genießen", so Xavi.

Es ist an der Zeit, die Dinge zu würdigen, die wir geleistet haben. Xavi

Kritik war aber auch ein Punkt, den der Trainer auf unterschiedliche Art und Weise nicht verstand. Nicht nur seien alle Spieler, eben auch Sergi Roberto und Kessié "unterbewertet", die Medien gehen laut Xavi zu schlecht mit seinen Akteuren um. "Sie spielen in einer außergewöhnlichen Liga. Ich bin sehr stolz auf die Art und Weise, wie sie spielen, wie die Mannschaft arbeitet und bei jedem Ball alles gibt. Es ist an der Zeit, die Dinge zu würdigen, die wir geleistet haben." Beim "perfekten Drehbuch" aus Barça-Sicht, einem "gerechten Sieg" nach unglücklichem 0:1-Rückstand, sei die im Kollektiv arbeitende Mannschaft zurückgekommen, anstatt wie noch vor nicht allzu langer Zeit "auseinanderzufallen".

"Ein Witz": Xavi ist "überrascht von Ancelottis Worten"

Ebenso klare Worte fand Xavi gegenüber seines Kollegen Carlo Ancelotti, der eine spielentscheidende Bewertung des VAR für falsch hielt. "Das Abseits (bei Marco Asensios vermeintlichen 2:1, Anm. d. Red.) ist klar", unterstrich Xavi. Neulich habe Real sein Team "dominiert, heute haben wir sie dominiert", damit müsse der Rivale leben.

Daher war Xavi "überrascht von Ancelottis Worten. Es gibt keine Diskussion. Wenn heute vom VAR die Rede ist, ist das ein Witz."